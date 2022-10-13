Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri... - Son Dakika
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Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...

13.10.2022 11:46

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın Dünya Üniversite Sıralaması 2023 sonuçlarına göre Oxford, bu yıl da geleneği bozmayarak zirvede yer aldı. İlk 500'ün içerisine Türkiye'den sadece 3 üniversite girebildi.

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2023' sonuçlarını paylaştı. 7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. Oxford'u Harvard, Cambridge, Stanford ve Massachusetts takip etti.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede Türkiye'den 3 okul var

TÜRKİYE'DEN 3 ÜNİVERSİTE VAR

1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500'de 3 üniversite ile temsil edildi. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı.

801-1000 arasında ise Türkiye'den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede Türkiye'den 3 okul var
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Son Dakika Dünya Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri... - Son Dakika
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