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Gece boyunca bombalanan Gazze'den ilk görüntüler - Son Dakika

Gece boyunca bombalanan Gazze'den ilk görüntüler

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:48

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, bölgeyle tüm iletişimin kopmasına yol açtı. Sabaha kadar bombalanan bölgenin son hali, gün ağarınca görüntülendi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar dün akşam adeta zirve yaptı. Tüm iletişimin kopması ve kara harekatıyla ilgili ilk sinyallerin gelmesi, dünyanın dört bir yanında tepkiye neden oldu. Gece boyunca bombalanan Gazze Şeridi'nin son hali görüntülere yansıdı.

ONLARCA NOKTA VURULDU

Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. 150 noktayı vurduğunu açıklayan İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü
Gece boyunca bombalanan Gazze'de son durum

TELEFON VE İNTERNET HALA KESİK

Bölgede hala ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor. Sınırda ise İsrail ordusunun tankları bekliyor. Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü

HÜKÜMET BİNALARINI, SİVİL KONUTLARI HEDEF ALDI

İsrail saldırılarda hükümet binaları, sivillere ait konutları, boş arazileri hedef aldı. Gece boyunca çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin Filistin tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kara ve havadan bombardımana tutulan bölgede yaşanan yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.

Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü
Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü
Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Gece boyunca bombalanan Gazze'den ilk görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece boyunca bombalanan Gazze'den ilk görüntüler - Son Dakika
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