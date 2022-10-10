Yunanistan'ın Türkiye eylem planında savaş gemisi detayı dikkat çekti

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de uzun süreden bu yana devam eden gerginlik, Yunanistan'ın ABD zırhlısı araçları adalara indirmesiyle daha da tırmandı. Türkiye tarafının taviz vermemesine ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki gerilimi, olayları da daha karmaşık hale getirdi.

YUNANİSTAN HÜKÜMETİNİN ATACAĞI ADIMLARI SIRALADILAR

Yunanistan'da çok okunan gazeteler arasında yer alan Kathimerini de bugünkü sayısında, Yunanistan'ın "Türkiye Eylem Planı"nı yazdı. Manşetten verilen haberde Atina'nın Türkiye'nin olası hamlelerine karşı senaryolarının hazır olduğunu yazdı. Gazete, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim olduğuna dikkat çekerek, 2023'te yapılması planlanan seçim öncesinde Yunanistan hükümetinin atacağı adımları sıraladı.

"ATİNA HİÇ HAYAL KURMUYORDU AMA İŞLER DEĞİŞTİ"

Gazete, "Atina hiç hayal kurmuyordu, başbakan Miçotakis gelecek aylarda dış siyaset bağlamında zorluklarla karşılaşacağını tahmin ediyordu. Fakat geçen hafta bu beklentileri Ankara'nın iki paralel hamlesiyle kesinlik kazandı. Bunlardan ilki Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma oldu. İkincisi de Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması ve burada yemek sırasında Miçotakis'le gerilim yaşaması oldu" yorumuna yer verdi.

"SAVAŞ GEMİLERİ KULLANILABİLİR"

Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'de bütün olasılıkları değerlendirdiğine dikkat çekilirken Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceğinin de olasılıklar dahilinde olduğu aktarıldı. Böyle bir durumda Yunanistan hükümetinin savaş gemilerini kullanabileceği belirtilirken Mısır ile birlikte bir ortak tatbikat düzenlenmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya karşı olduğu için bu olasılıkların bir hayli yüksek olduğu da açıklandı.

"TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA, ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ"

Kathimerini'nin haberinde, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Atina hükümetinde rahatsızlık yarattığı da belirtilirken bu konuda da bir diplomatik eylem planı hazırlığı içerisinde olunduğu kayıtlara geçti. Yunanistan hükümetinin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washington, AB, Fransa ve Almanya'nın tepki göstermesinden memnuniyet duyduğu belirtilirken bu yönde diplomatik çabaların da artırılacağı belirtildi.

SEÇİMLERDEN SONRAYI DA HESAPLIYORLAR

Diğer yandan makalede, Yunanistan'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin ilkinde hükümet kurulamaması durumunda oluşacak boşluğa karşı da bir plan hazırlandığı belirtildi.

Yunan medyasındaki haberde, "Yunanistan'da yapılacak iki seçim arasında geçici hükümetin daha az tecrübesi olması ve daha yavaş refleksleri olması durumundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faydalanabileceği ihtimaline karşı Yunanistan yönetimi harekete geçti" denildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yargıtay başkanının iki seçim arasında savunma bakanı ve dışişleri bakanının görevlerine devam etmesinin gündemde olduğu da belirtildi. Makalede, "Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görevde kalması ile birlikte Türkiye ile yaşanabilecek büyük bir krizde hem sahada bilgisi olan yetkililer olacak hem de zamana karşı başlatılan yarışta diplomatik bağlantılara erişim olacak" yorumu yapıldı.