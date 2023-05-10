Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı - Son Dakika
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Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı

10.05.2023 15:21

İran medyası, ülkede meydana gelen ekonomik krizden ötürü insanların para kazanmak için iç organlarını yurt dışındaki kişilere sattıklarını ileri sürdü. İnsanlar böbreklerini, karaciğerini, kornea, kemik iliği ve spermlerini satışa çıkardı.

Merkezi Washington'da bulunan Iran International, yerel medya organlarına vurgu yaparak, insanların para kazanmak için iç organlarını çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara sattığını söyledi.

HÜKÜMET ADIM ATMADI

Şu ana kadar hükümet, organlarını satan insanlara karşı her hangi bir yasal adım atmazken 2019 yılında muhalefet, iktidarın insanların organlarını satmasını yasal durum haline getirdiğini iddia etti.

Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı

"BAŞKA ÇAREM KALMADI"

22 yaşındaki bir İranlı yaptığı açıklamada yaşadığı ekonomik zorluktan dolayı organlarını satmaktan başka çaresinin kalmadığını söylerken, ülkede organ satışının her gün arttığını belirtti.

Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Bizim ülkede 20 bin TL ye böbreğini satan var internete gir şok olursun İran ne ki Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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Birleşik Arap Emirlikleri, Washington, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekonomik krizin vurduğu İran'da insanlar, kendi organlarını satmaya başladı - Son Dakika


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