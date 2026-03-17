Ekvador'da Sel ve Heyelan: 11 Ölü
Ekvador'da Sel ve Heyelan: 11 Ölü

17.03.2026 13:39
Şiddetli yağışlar nedeniyle Ekvador'da 11 kişi hayatını kaybetti, 24 eyalet etkilendi.

EKVADOR'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e ulaştığı bildirildi.

Ekvador'un Los Rios eyaletine bağlı Babahoyo kenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR) tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan afetlerin büyük çapta hasara yol açtığı ve ülkedeki 24 eyaletin tamamının yağışlardan etkilendiği belirtildi.

Ülke genelinde bu yıl aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 46 binden fazla kişinin ise afetlerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Altyapı hasarları nedeniyle Ekvador hükümetinin ülke genelinde 60 günlük 'Ulusal Acil Durum' ilan ettiği, hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, Dünya, Son Dakika

Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı
Alisson Liverpool’da kalacak mı Son kararını verdi Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi
İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:34
Arda’nın tarihi golünden önce ’’Hayır’’ diye bağıran biri var
Arda'nın tarihi golünden önce ''Hayır'' diye bağıran biri var
13:15
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi
''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
