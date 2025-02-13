Beyaz Saray'ın en önemli odası olarak bilinen Oval Ofis ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi olarak atadığı Elon Musk'ın toplantıya oğlu X Æ A-12 Musk ile katılması sosyal medyada gündem oldu.
X Æ A-12 Musk, garip hareketler sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Elon Musk, hükümetin izleyeceği politikaları aktardığı esnada oğlu Trump'a dönerek sessizce, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" dedi.
Bir süre sonra Trump konuşurken araya giren 4 yaşındaki X Æ A-12, yine Trumpa'a, "Çeneni kapatmanı istiyorum" dedi. Daha sonra burnunu karıştıran küçük çocuk parmaklarını başkanlık masasına sürdü. O anlar kameraya yansırken Trump'ın X Æ A-12'nin sözlerini duymazdan geldiği görüldü.
Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti. ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika biri ve çok zeki" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat - Son Dakika
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