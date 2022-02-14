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Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti - Son Dakika

Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti

14.02.2022 14:58

Neuralink projesinde gerçekleştirilen testler kapsamında, beynine çip takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıktı. Hem Neuralink hem de Elon Musk, konuyla ilgili sessizliğini korurken, en büyük tepki hayvan hakları savunucularından geldi. Neuralink; beyin bozukluklarını tedavi etmek, insan beynini korumak, geliştirmek ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmek amacıyla tasarlanmış bir proje.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

BEYİN BOZUKLUKLARINI TEDAVİ ETMEYE YARDIMCI OLACAK

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

23 MAYMUNDAN 15'İ ÖLDÜ

Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15'i öldü.

Elon Musk'ın Neuralink testlerine giren 15 maymunun ölmesi hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI AYAKTA

Hayvan hakları savunucusu Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi'nde (PCRM) çalışan Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü söyledi. Neuralink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını söyleyen Beckham, bu hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldıklarını ve en sonunda öldüklerini belirtti. Neuralink cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da son zamanlarda bu tip iddiaların çoğalması, projenin geleceğini de tehlikeye atabilir.

İNSAN DENEYLERİNİN 2022'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Neuralink, yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor. Elon Musk, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor. Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.

İNSANLARIN KONUŞMAYA VE DİL BİLMEYE İHTİYACI OLMAYACAK

Ünlü milyarder ayrıca, söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti - Son Dakika
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