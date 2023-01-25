Elon Musk, şirkette uyuya kalan kadın çalışanı görünce harekete geçti - Son Dakika
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Elon Musk, şirkette uyuya kalan kadın çalışanı görünce harekete geçti

25.01.2023 11:13

Twitter genel merkezinde uyku tulumu ve gözbandıyla uyurken fotoğrafları çekilen kadın çalışan Esther Crawford, hareketine karşılık terfi aldı. Birkaç ay önce çekilen fotoğrafları gören Elon Musk, çok çalışmayı destekleyen Crawford'ı şirkette üst düzey bir pozisyona getirdi.

Twitter'da, uzun saatler geçirmek görünüşe göre çok kazandırıyor. Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford bunun en büyük örneği olabilir. Kasım ayında Crawford, Twitter merkezinde yerde, gümüş bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şirkette uyuyan kadın patronun gözüne girdi, aldığı terfiyle hayatı değişti

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Crawford Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)" diye tweet attı. Crawford'un fotoğrafı viral oldu ve birçok kişi Musk dönemindeki uzun çalışma saatlerinin göstergesi olarak şirketi eleştirdi. Ancak görünüşe göre Esther Crawford'un hayatı daha iyiye gitmiş durumda.

Şirkette uyuyan kadın patronun gözüne girdi, aldığı terfiyle hayatı değişti

KADERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Musk, Twitter'ı devralmadan önce 39 yaşındaki Crawford orta düzey bir çalışandı, ancak kaderi kısmen Twitter fotoğrafı ve ayrıca Twitter'ın kahve dükkanı The Perch'te Musk ile şans eseri karşılaşması sayesinde değişti.

Şirkette uyuyan kadın patronun gözüne girdi, aldığı terfiyle hayatı değişti

ÖDEMELERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR OLDU

Financial Times'ın haberine Crawford kendisini Musk'a tanıttıktan sonra ödemeler ve içerik üreticileri hakkında konuşmak için onunla bire bir görüşme ayarladı. Elon Musk, Twitter'da mavi tik satmak istiyordu. Elon Musk ödemeler konusunda Crawford'un fikirlerini beğenmiş olmalı ki genç kadın Twitter'da ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna geldi. Esther Crawford'un Twitter'da Elon Musk'ın yakın çemberine girdiği belirtiliyor.

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