Elon Musk, Twitter'ı sınırlama gerekçesini açıkladı: Dünya için bir iyilik yapıyorum - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ı sınırlama gerekçesini açıkladı: Dünya için bir iyilik yapıyorum

02.07.2023 10:51

Elon Musk'ın Twitter CEO'su olduktan sonra attığı adımlar büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Musk'ın mavi tiki olmayan hesaplar için günde sadece 600 gönderi görebilme sınırı getirmesi de sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Musk, "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

MUSK KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Musk'un bu uygulaması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Şu saatlerde Twitter'da herhangi bir sınırlama görülmüyor. Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.

"DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"

Musk'ın Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."

"AİLENİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN TELEFONDAN UZAKLAŞ"

Musk'ın diğer mesajıysa şöyle: "Derin bir transtan uyan, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş."

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Elon Musk, Twitter'a 'geçici' yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek Elon Musk, Twitter'a 'geçici' yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek

Sosyal Medya, Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, Twitter'ı sınırlama gerekçesini açıkladı: Dünya için bir iyilik yapıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter'ı sınırlama gerekçesini açıkladı: Dünya için bir iyilik yapıyorum - Son Dakika
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