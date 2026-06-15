EMEP Lideri'nden Köln'de Ortak Mücadele Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinde Birlik ve Dayanışma Festivali'nde konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Mutlak butlan sadece CHP'nin meselesi değildir. Bugün Türkiye'de yaşananlar, ezilen ve sömürülen halklarla sermaye çevreleri arasındaki mücadelenin bir parçasıdır." diyerek ortak mücadele çağrısı yaptı. Festivalde savaş, ırkçılık ve aşırı sağa karşı dayanışma vurgusu öne çıktı.

Almanya'nın Köln kentinde, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) tarafından "Birlik ve Dayanışma Festivali" düzenlendi. Ren Nehri kenarındaki ünlü konser alanı Tanzbrunnen'de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde yapılan konuşmalarda Almanya, Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmelere değinilirken; savaşlara, sosyal adaletsizliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa ve toplumsal kutuplaşmaya karşı mücadele çağrıları yapıldı.

Festivalde, Köln Belediye Başkanı Derya Karadağ, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel, DİDF Genel Başkanı Alev Bahadır ve DİDF Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yücel Özdemir'in yanı sıra sendika, gençlik örgütleri ve işyeri temsilcileri konuşma yaptı.

DİDF Genel Başkanı Alev Bahadır, Almanya'da silahlanma ve askeri harcamalara ayrılan bütçenin giderek arttığını, buna karşın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler için yeterli kaynak ayrılmadığını söyledi. Bahadır, sosyal hakların kısıtlanmasına, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve aşırı sağın yükselişine karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Savaşlara ve toplumsal bölünmeye karşı dayanışmayı büyütmeliyiz" dedi.

Köln Belediye Başkan yardımcısı Derya Karadağ ise çok kültürlülük ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı. Karadağ, Köln'ün farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin kültürler arası dayanışmayı güçlendirdiğini, insanların birbirini daha iyi tanımasına ve dostlukların pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

"MUTLAK BUTLAN SADECE CHP'NİN MESELESİ DEĞİL"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ise, dünyadaki ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, emekçilerin, emeklilerin ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin önemini vurguladı. Irkçı politikalar ve nefret söylemine karşı tüm milliyetlerden işçi ve emekçilerin yan yana durmasının zorunluluk haline geldiğini belirten Aslan, dünyada savaş politikalarının giderek yaygınlaştığını söyledi.2025 yılında yalnızca silahlanmaya 2,9 trilyon dolar harcandığını ifade eden Aslan, "Sağlık, eğitim ve sosyal harcamalara kaynak ayrılmazken, büyük sermaye grupları kendi çıkarları için dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçileri sömürmeye devam ediyor" dedi.

Uluslararası gelişmelere de değinen Aslan, ABD'nin İran'a yönelik politikalarını eleştirirken, NATO'nun etkisiyle Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü söyledi. Filistin'de kan ve gözyaşının dinmediğini belirten Aslan, "Siyonist İsrail, Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Bu emperyalist ve barbar politikalara karşı işçi sınıfının ve ezilen halkların mücadelesini birleştirmek gerekiyor" diye konuştu.

Emperyalist saldırganlığın ancak işçi sınıfının ortak mücadelesiyle durdurulabileceğini ifade eden Aslan, son dönemde Türkiye'de en çok tartışılan konulardan birinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" tartışmaları olduğunu söyledi.19 Mart'tan bu yana seçme ve seçilme hakkına yönelik ciddi saldırılar yaşandığını savunan Aslan, "Ana muhalefet partisine yönelik girişimler de bu sürecin bir parçasıdır" dedi.

Konunun yalnızca CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu veya yerine kayyum atanan belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Bu mesele artık sadece CHP'nin meselesi değildir. Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in ya da kayyum atanan belediye başkanlarının meselesi değildir. Bugün Türkiye'de yaşananlar, ezilen ve sömürülen halklarla sermaye çevreleri arasındaki mücadelenin bir parçasıdır. Saray iktidarının temsil ettiği sermaye gruplarının çıkarlarının korunduğunu görüyoruz. Onlar düzenlerinin bozulmasını istemiyor."

"IRKÇILIK VE AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNE KARŞI BİRLİKTE MÜCADALE ETMEYLİZ"

Festivalde konuşan DİDF Yürütme Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yücel Özdemir, Almanya, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere dikkat çekerek, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Özdemir, "Almanya'nın, Türkiye'nin ve dünyanın hali hiç de iyi değil. Ama iyi olan bir manzara var; o da burada gördüğümüz birliktelik. Birlik olduğumuzda, bir araya geldiğimizde güzel şeyler başarabiliyoruz" dedi. Almanya'da yaşayan göçmenlerin bu ülkenin sorunlarına da duyarsız kalamayacağını belirten Özdemir, "Bu ülkede sosyal hakların kısıtlanmasına, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına ve aşırı sağın yükselmesine karşı biz de varız, ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine karşı birlikte mücadele emeliyiz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte sahne alan sanatçılar Türkçe, Kürtçe ve Almanca eserler seslendirirken, katılımcılar şarkılara eşlik ederek gün boyunca festival coşkusunu yaşadı. Wuppertal DİDF Halk Oyunları Grubu'nun gösterisinin ilgi gördüğü festivalde Grup Kontrast, Kai Degenhardt, Junge Arbeiter, Mustafa Özarslan, Agire Jiyan, Gaye Su Akyol ve Moğollar festivalde sahne alan isimler arasında yer aldı.

Kitap, yayın, yemek ve sendika stantlarının da yer aldığı festival, Anadolu rock müziğinin önemli gruplarından Moğollar'ın konseriyle sona erdi. Grubun lideri Cahit Berkay ve solist Emrah Karaca'nın sahne performansı izleyicilerden yoğun ilgi gördü.