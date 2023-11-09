Emine Erdoğan\'dan "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya\'da İklim Değişikliği" formundan paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Çocuklar ve Gençler İş Başında- Orta Asya'da İklim Değişikliği" uluslararası forumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te lider eşleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya'da İklim Değişikliği" uluslararası forumuna katıldığını kaydeden Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı. 6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nin en önemli hedef kitlesi, aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye'de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım. Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim. En büyük dileğim, isimlerini şehit listelerinde değil madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek."

Emine Erdoğan, paylaşımında iklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Zamin Uluslararası Kamu Vakfına, UNICEF'e ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Paylaşımda forumdan fotoğraflara da yer verildi.