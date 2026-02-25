Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.

ENKAZ ÇEVREYE DAĞILDI

İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi.

ŞEHİT PİLOTUMUZLA İLGİLİ KAHREDEN DETAY

Şehit pilotumuzla ilgili ortaya çıkan bir detay ise herkesi kahretti. Pilotun F-16 savaş uçağının düşüşü sırasında paraşütle atladığı ancak mesafenin kısa olması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

MSB: UÇAĞIMIZIN ENKAZINA ULAŞILMIŞTIR

Milli Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

MSB'nin açıklaması sonrasında enkazdan ilk görüntüler de geldi. Kazanın gerçekleştiği İzmir-İstanbul Otoyolu civarında uçağın enkazına ulaşan yetkililerin kaydettiği görüntülerde, parçaların etrafa saçıldığı görüldü.