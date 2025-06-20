Erakçi'den Dünya'ya Çağrı - Son Dakika
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Erakçi'den Dünya'ya Çağrı

Erakçi\'den Dünya\'ya Çağrı
20.06.2025 22:52
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 59'uncu oturumunda konuştu. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ve köklü medeniyetlerden biri olan İran'ın, Filistin'de korkunç bir soykırım gerçekleştiren İsrail tarafından haksız ve acımasız bir saldırıya maruz kaldığını ifade eden Erakçi, "İnsan Hakları Konseyi'nin her bir üyesi ve gözlemci devletin bu adaletsizliğe karşı durması ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulamak isterim" dedi.

Erakçi, "İsrail, BM Şartı ve bu Konsey'in savunduğu tüm ilke ve kurallara aykırı olarak İran'a sebepsiz bir saldırı başlattı. Bu, 13 Haziran Cuma gününden itibaren halkıma karşı sürdürülen haksız bir savaştır. İsrail, askeri personel, akademisyenler ve sivillere karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir dizi operasyon düzenliyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in hastanelere, ulaşım altyapısına ve yerleşim alanlarına yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce vatandaşını kaybettiğini belirten Erakçi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tam denetimi altındaki barışçıl nükleer tesislerimiz de hedef alındı. Oysa bu tür tesislere saldırmak uluslararası hukukta kesinlikle yasaktır. İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırıları, radyolojik sızıntı riski nedeniyle çevresel ve sağlık açısından ciddi tehditler oluşturmakta olup ağır savaş suçları kapsamına girmektedir" dedi.

Erakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının asla meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak, bunu desteklemenin bir suça ortaklık anlamına geldiğini belirtti. İran'ın kendini savunma hakkını kullandığını ifade eden Erakçi, "Toprak bütünlüğümüzü, ulusal egemenliğimizi ve güvenliğimizi tüm gücümüzle koruma hakkımız ve görevimizdir; bu konuda kararlıyız. Bu, BM Şartı'nın 51'inci maddesinde açıkça tanınan doğal bir haktır" açıklamasında bulundu.

Erakçi, İsrail'in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini, 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini vurgulayarak, "Son 80 yılda insan haklarını ve onurunu korumak için oluşturduğumuz bu değerli sistem ve mekanizmalar eğer bir işe yarayacaksa, şimdi yaramalıdır. Harekete geçmeliyiz, aksi takdirde BM temelli uluslararası hukuk sistemi ciddi şekilde zarar görecektir" dedi. Devam eden diplomatik bir süreç sırasında saldırıya uğradıklarını belirten Erakçi, bunu diplomasiye ihanet ve uluslararası hukuk ile BM sisteminin temellerine yönelik eşi görülmemiş bir darbe olarak nitelendirdi.

İsrail'e karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Bu, insanlık medeniyeti için tarihi bir andır. Medeni bir ulus haksız bir saldırganlık savaşına maruz kaldığında, dünya, her devlet, her BM mekanizması ve organı; saldırganı durdurmak, cezasızlığı sona erdirmek ve suçluları sorumlu tutmak için derhal alarma geçmeli ve harekete geçmelidir. Bu, hayatını diyaloğa ve diplomasiye adamış birinin çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

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