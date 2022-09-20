Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Bugün Japonya Başbakanı Kişida, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, İsrail Başbakanı Lapid ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino'yu da kabul etti.
Görüşmede Infantino tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol topu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise topa kafa attı.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu - Son Dakika