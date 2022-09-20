Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu

20.09.2022 20:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu New York'ta bulunan Türkevi'nde kabul etti. Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün Japonya Başbakanı Kişida, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, İsrail Başbakanı Lapid ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino'yu da kabul etti.

INFANTİNO'NUN HEDİYE ETTİĞİ TOPA KAFA ATTI

Görüşmede Infantino tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol topu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise topa kafa attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, DHA, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu - Son Dakika
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