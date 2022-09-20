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Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu - Son Dakika

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