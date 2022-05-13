Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz - Son Dakika

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

Bu gelişmenin ardından NATO'ya ilişkin bir açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

"İSKANDİNAV ÜLKELERİ TERÖR ÖRGÜTÜ MİSAFİRHANESİ GİBİ"

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu konu vardı. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına olumsuz yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"BIDEN'IN AÇIKLAMALARINI GÖRDÜKTEN SONRA TAVRIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve Yunanistan lideri Miçotakis görüşmesine ilişkin ise "Dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Miçotakis'in oradaki mesajları da ayrı bir konu. Her şeyi görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız." dedi.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyetine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."