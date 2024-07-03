Erdoğan'ın-Putin Görüşmesi... Erdoğan: "suriye'de Çözüm İçin İş Birliğine Hazırız"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ+) zirvesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gerilime çözüm arayışı, terörle mücadele, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı. Erdoğan, Suriye ile ilgili "Çözüm için iş birliğine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin, Astana'da yaklaşık bir saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konularının ele alındığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyarken Türkiye'nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti."

Cumhurbaşkanı geçen hafta Suriye ile ilişikilerde yumuşama sinyalleri vermiş, ardından Suriyenin Kuzeyinde Şam hükümeti karşıtı grupların Türkiye'ye karşı eylemler gerçekleştirmişti. Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından bu konuya ilişkin "dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi görüşmekten imtina etmeyiz. Elbette bunu yaparken Türkiye'nin menfaatlerini referans alacak ama bu süreçte bize güvenen, bize sığınan, bizimle ortak hareket eden hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan: Sinop Nükleer Güç Santralleri konusunda adımlar atılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinin öncesinde Türkiye'de kurulması planlanan ikinci nükleer santral olan Sinop NGS ile ilgili olarak, "Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum" dedi. İletişim Başkanlığının açıklamasında, enerji işbirliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Putin geçen ay Türkiye'nin enerji ihtiyacının "pek çok riske rağmen" Rusya tarafından karşılandığının vurgulamış, "Türkiye Batı yerine Rusya ile ekonomik iş birliğine daha çok önem vermeli" demişti. Ayrıca, Türkiye - Rusya enerji işbirliği açısından önem arz eden Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarının Ukrayna tarafından hedef olarak görüldüğünü söylemişti.

Rus basınında, Putin'in bugünkü görüşmeyle ilgili "Düzenli olarak temas halindeyiz, ülkelerimiz arasındaki durumu, bölgeyi ve dünyayı değerlendiriyoruz. Ancak, aslında bir süredir görüşmedik ve sizinle kişisel olarak görüşmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dediğini yer aldı.

Putin: Sizinle sürekli temas halindeyiz

Rus devlet haber ajansı TASS, Putin'in görüşmede Erdoğan'a "Uluslararası politikanın en önemli hatlarında aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Sizinle sürekli temas halindeyiz. Bakanlıklarımız ve ajanslarımız, kilit alanlarda sürekli bilgi alışverişi yapıyor ve pozisyonlarını koordine ediyor" dediğini aktardı.

Kremlin'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme, 11 Temmuz'daki NATO zirvesinde, Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan görüşmeden bir hafta önce gerçekleşmesi itibarıyla zamanlama açısından önemli görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinden sonra Kazakistan, Pakistan ve Azerbaycan liderleri ile de bir araya geldi.

ŞİÖ zirvesi yarın da devam edecek

Putin, bugün başlayan ve yarın da Genel Kurul Toplantısıyla devam edecek ŞİÖ zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mongolya Devlet Başkanı Uhnagin Hurelşuh ile ikili görüşmelerde bulundu.

ŞİÖ zirvesine, üye ülkeler Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın yanı sıra ŞİÖ+'ya yakında üye olması beklenen Belarus ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

ŞİÖ, 2001 yılında üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında ittifak oluşturma amacıyla kuruldu. Türkiye ŞİÖ zirvesine 2022 yılında da 'diyalog partneri' statüsüyle Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım göstermişti.