Esad\'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye\'den çekiliyor

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Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından, Rus donanması Suriye'den çekilmeye başladı. Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü'nden gelen yeni uydu fotoğrafları, Rus Donanma gemilerinin Suriye'den çekilme sürecini ortaya koydu.

Görüntüler, savaş gemilerinin Moskova'nın tek denizaşırı deniz üssünü terk ettiğini ve Suriye kıyılarında demirlediğini gözler önüne serdi. Uydu sağlayıcısı Maxar'ın fotoğraflarına göre, üç Rus Donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az iki destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı. Salı günü gemilerin limandan ayrıldığı görüldü.

İSRAİL SALDIRISI DA BELGELENDİ

Maxar'dan gelen fotoğraflar ayrıca, Tartus'un yaklaşık 50 mil kuzeyindeki Lazkiye'deki deniz üssünde Suriye füze botlarına yönelik İsrail saldırısını da gösterdi. NTV'de yer alan habere göre İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun salı günü limandaki Suriye filosunun kalıntılarına saldırdığını doğruladı. Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı İsrail Donanması'nın gerçekleştirdiğini söyledi.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda. Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı. Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı. Tartus ve Lazkiye'deki Rus hava üssü, Afrika'daki Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.