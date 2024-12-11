Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor

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Muhalif grupların başkent Şam'ı da ele geçirmesinin ardından Beşar Esad, Rusya'ya sığındı. Rusya'dan Esad sonrası dikkat çeken bir karar geldi. Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, birer birer limandan ayrıldı.

11.12.2024 10:33
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Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından, Rus donanması Suriye'den çekilmeye başladı. Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü'nden gelen yeni uydu fotoğrafları, Rus Donanma gemilerinin Suriye'den çekilme sürecini ortaya koydu.

Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor

Görüntüler, savaş gemilerinin Moskova'nın tek denizaşırı deniz üssünü terk ettiğini ve Suriye kıyılarında demirlediğini gözler önüne serdi. Uydu sağlayıcısı Maxar'ın fotoğraflarına göre, üç Rus Donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az iki destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı. Salı günü gemilerin limandan ayrıldığı görüldü.

Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor

İSRAİL SALDIRISI DA BELGELENDİ

Maxar'dan gelen fotoğraflar ayrıca, Tartus'un yaklaşık 50 mil kuzeyindeki Lazkiye'deki deniz üssünde Suriye füze botlarına yönelik İsrail saldırısını da gösterdi. NTV'de yer alan habere göre İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun salı günü limandaki Suriye filosunun kalıntılarına saldırdığını doğruladı. Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı İsrail Donanması'nın gerçekleştirdiğini söyledi.

Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor

TARTUS DENİZ ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda. Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı. Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı. Tartus ve Lazkiye'deki Rus hava üssü, Afrika'daki Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

Esad\'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye\'den çekiliyor

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Son Dakika Dünya Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Hz Muhammedin ordusu geliyorrr .. Kaçan kaçana Hak kazanacak Batıl yok Olacak 18 9 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    İsrail geliyor 5 10 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Herkes İsrail’in işgalini neden destekliyor? Gazze için kendinizi yırttınız aylarca.. ne oldu abi şimdi? Bize ne Esad derdinden, hepiniz hümanist oldunuz, sanki Bin Selman yürüyen melek.. :) Putin konusu da apayrı, biraz fırıldaklık var sizde siyasal islamcılar, çok açık bir durum bu. 5 3 Yanıtla
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