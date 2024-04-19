Trump\'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

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31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davası duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle kendini ateşe verdi.

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

POLİSLER YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"ŞEYTAN MİLYARDERLER" BAŞLIKLI BROŞÜR BULUNDU

Polis, olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında "şeytan milyarderler" başlıklı bir broşür olduğu belirtildi.

"SUS PAYI" DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.