Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Moskova'da geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün yayımlanan Stern dergisine röportaj verdi.

Kremlin'in "müzakere edilmiş çözüm" istediğini belirten Schröder, "Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta martta İstanbul'da olduğu gibi bir müzakere yaklaşımı vardı. Türkler, şu anda tahıl sevkiyatına ilişkin müzakerede oldukları gibi çok yardımcı oldular. Tahıl anlaşması ilk başarıdır. Belki bu yavaş yavaş bir ateşkese dönüştürülebilir." değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini vurgulayan Schröder, "Ukrayna'nın olası tavizlerini önceden 'Rusya'nın dikte ettiği bir barış' olarak karalamak büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.

"ARABULUCULUK GİRİŞİMİNİ Yİ BULDUM"

Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabasına da dikkati çekerek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir arabuluculuk girişimini iyi buldum." şeklinde konuştu.

Eski Şansölye Schröder, Amerikalıların desteği olmadan "müzakere edilmiş bir çözümün" olmayacağını kaydetti. Schröder, Rusya Devlet Başkanı Putin'e neden mesafe koymadığına ilişkin soruya, "Ben savaşı kınadım, bunu biliyorsunuz. Ancak kişisel olarak Vladimir Putin'e mesafe koymak gerçekten birilerine fayda sağlar mı?" yanıtını verdi.

KUZEY AKIM 2'NİN KULLANILMASINI İSTEDİ

Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını azaltmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Schröder, "Kremlin'in gaz akışını kısmak için herhangi bir siyasi açıklaması yok. Bu daha çok iki tarafta olan teknik ve bürokratik bir sorun. Suçu da birbirine atıyorlar." diye konuştu.

Schröder, Almanya'daki gaz arzındaki zor durumun önüne geçmek için Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanılmasını önerdi. Bu boru hattının tamamlandığına işaret eden Schröder, "Kuzey Akım 2'yi kullanmak istemiyorsanız sonuçlarına katlanmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 22 Şubat 2022'de, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını vermişti.