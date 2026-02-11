Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı - Son Dakika
Dünya

Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı

Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
11.02.2026 17:03  Güncelleme: 17:18
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan kiracısından 12 gündür haber alamayan ve aynı binada oturan ev sahipleri polise başvurdu. Çilingir yardımıyla girilen daire boş çıktı. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenilen kiracının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında tek başına yaşayan Tuncay C.'den yaklaşık 12 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE BOŞ ÇIKTI

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede kimseye rastlamadı. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenilen Tuncay C.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

"KENDİSİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ"

Ev sahibinin torunu Mustafa Kubilay Ergün, aynı binada oturdukları kiracıları Tuncay C.'ye telefonla ulaşamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 12-13 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Gerekli başvuruları yaptık. Ekipler eve gelip kontrol etti ancak evde olmadığı anlaşıldı. Hala kendisinden haber alamıyoruz, telefonla da arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kendisinden gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kocaeli, kiracı, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

