Evlerinin bacası tıkanınca temizlemek istediler! Bacada sıkışan hırsızla karşılaştılar

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde meydana gelen olay, şaşkınlık yarattı. Montgomery kentinde yaşayan bir aile, akşam vakti evde oturdukları sırada bacadan gelen bir ses duydu. Evin babası, bacaya doğru gittiğinde tıkanmış olduğunu gördü. Tıkanıklığın nedeni için bacanın içine doğru bakan adam, hırsızla göz göze geldi.

HEMEN POLİSİ ARADILAR

Bacadan eve girmeye çalıştığı sırada sıkışıp kalan hırsız, kendi imkanlarıyla bir türlü dışarı çıkamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle birlikte itfaiye de eve geldi. Bacada sıkışan hırsız, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılabildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, üstü başı is içerisinde bacadan çıkarılan hırsızı gözaltına aldı. Şahıs hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem başlatılırken, hırsızın bacaya nasıl girdiği ve ne kadar süreden bu yana bacada durduğu bilinmiyor.