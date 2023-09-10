Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde birçok köy tamamen yok oldu - Son Dakika

Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde birçok köy tamamen yok oldu

Fas\'ta 7 büyüklüğündeki depremde birçok köy tamamen yok oldu
Son Güncelleme: 10.09.2023 18:10

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti. Depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 59 kişi yaralandı.

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti.

Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.

Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.

Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde birçok köy tamamen yok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde birçok köy tamamen yok oldu - Son Dakika
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