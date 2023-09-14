Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi - Son Dakika

Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi

Son Güncelleme: 14.09.2023 11:00

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946'ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674'e yükseldiği duyuruldu. İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946'ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674'e yükseldiği duyuruldu. Öte yandan Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında bu sabah 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi

YARALI SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını güncelledi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946'ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944'ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı.

Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürürken öte yandan Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas Jeoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti. Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.

Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi
Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi
Kaynak: DHA

Fas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi - Son Dakika
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