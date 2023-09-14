Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi

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Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946'ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674'e yükseldiği duyuruldu. Öte yandan Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında bu sabah 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

YARALI SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını güncelledi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946'ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944'ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürürken öte yandan Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas Jeoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti. Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.