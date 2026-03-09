Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti - Son Dakika
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

09.03.2026 14:52
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken İran destekli Afgan savaşçılardan oluşan Fatemiyoun Tugayı, yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti. Milis grup, kendilerini "İslam Devrimi'nin yeni liderinin elindeki kılıç" olarak tanımlayarak İran ve müttefikleriyle birlikte bölgedeki çatışmalarda yer almaya devam edeceklerini açıkladı. Uzmanlara göre bu açıklama İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin yeni lider etrafında hızla kenetlendiğini gösteriyor.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş bölgedeki dengeleri hızla değiştirirken İran'a bağlı milis güçlerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Afgan savaşçılardan oluşan Fatemiyoun Tugayı, İran'ın yeni dini lideri olarak atanan Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini ettiğini duyurdu.

YENİ LİDERİ RESMEN DUYURDULAR

İran'ın uzun yıllar dini liderliğini yapan Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede liderlik değişimi yaşandı. İran Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni dini lideri olarak seçildiği duyuruldu.

ÜLKEDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Bu gelişmenin ardından İran'a bağlı milis gruplardan destek mesajları gelmeye başladı. İran Devrim Muhafızları tarafından organize edilen ve çoğunluğu Afgan savaşçılardan oluşan Fatemiyoun Tugayı, yeni lider Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini ettiklerini açıkladı.

"YENİ LİDERİN ELİNDEKİ KILIÇ OLACAĞIZ"

Fatemiyoun Tugayı tarafından yapılan açıklamada, grubun kendisini "İslam Devrimi'nin yeni liderinin elindeki bir kılıç" olarak gördüğü ifade edildi. Milis grup, İran'ın kurduğu siyasi ve askeri düzeni Amerikan ve İsrail karşıtı mücadele çerçevesinde savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca Mücteba Hamaney'in liderliğe atanmasının "direniş ekseni" olarak adlandırılan İran yanlısı güçler arasında yeni bir motivasyon yarattığı vurgulandı. Fatemiyoun Tugayı, üyelerinin bölgede devam eden çatışmalarda İran ve müttefik grupların yanında yer almaya devam edeceğini duyurdu.

BÖLGESEL MİLİS GÜÇLER HAREKETE GEÇEBİLİR

Uzmanlara göre Fatemiyoun Tugayı'nın bağlılık açıklaması, İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin yeni lider etrafında hızla kenetlendiğini gösteriyor. İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere çeşitli bölgelerde etkili olan milis ağlarının da benzer açıklamalar yapabileceği değerlendiriliyor.

Fatemiyoun Tugayı özellikle Suriye iç savaşında İran adına savaşan en büyük yabancı milis güçlerinden biri olarak biliniyor. İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle kurulan birlik, Afganistan kökenli Şii savaşçılardan oluşuyor.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

Orta Doğu'da İran ile ABD-İsrail arasında tırmanan savaş bölgesel güvenlik dengelerini sarsmaya devam ediyor. İran'ın bazı Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenlemesi ve karşılıklı misillemelerin artması çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişesini güçlendirdi.

Enerji tesislerine yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik krizleri ve milis grupların harekete geçmesi bölgedeki gerilimi daha da artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, İran'ın bölgesel vekil güçlerinin savaşa daha aktif şekilde dahil olması halinde çatışmaların yalnızca İran ile sınırlı kalmayabileceğini ve Orta Doğu'nun farklı noktalarına yayılabileceğini belirtiyor.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.