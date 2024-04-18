Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlıyor: UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanşı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlıyor: UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanşı

Fenerbahçe, Olympiakos\'u ağırlıyor: UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanşı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanş maçında Kadıköy’de Yunan temsilcisi Olympiakos’u ağırlıyor. Pire’deki ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin yarı finale çıkması için iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Olympiakos ise beraberlik veya galibiyetle yarı finale çıkacak takım olacak. Fenerbahçe'nin tur atlaması durumunda yarı finaldeki rakibi, Lille-Aston Villa eşleşmesinin galibi olacak.

18.04.2024 06:52
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanş maçında Kadıköy’de Yunan temsilcisi Olympiakos’u ağırlıyor.

TSİ 22.00’de başlayacak maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Pire’deki ilk maçtan 3-2’lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe’nin yarı finale çıkması için iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı lacivertlilerin tek farklı galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Olympiakos, alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette yarı finale çıkan takım olacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi konumunda.

Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, Lille-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle yarı finalde oynayacak.

‘Güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz’

Yunanistan’da oynanan ilk maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen, ikinci yarının başında da kalesinde gördüğü golün ardından Fenerbahçe, üste bulduğu iki skorla maçı 3-2’lik skorla tamamladı.

Birçok futbol yorumcusu, Fenerbahçe’nin yarı final kapısını açık tuttuğunu, hatta rövanş maçının Kadıköy’de oynanması nedeniyle avantajı da elinde tuttuğu yorumunu yaptı.

Çarşamba günü basının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz” dedi.

Bir süredir sahalardan uzak olan savunma oyuncusu Alexandr Djiku’nun sakatlığının geçtiğini belirten Kartal, Ganalı stoperin Kadıköy’deki maçta oynayabileceğini söyledi.

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Sırp milli futbolcu Dusan Tadic de basın toplantısında “Fenerbahçe'yi yarı finale çıkartmak bizim için zorunluluk" dedi.

Kendilerinin her anlamda rakipten daha iyi olduklarını göstermeleri, sorumluluk almaları gerektiğini belirten Tadic, Fenerbahçe formasıyla 50. maçına çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Böylesine güzel bir kulüpte 50. kez oynamak çok güzel. Umarım bunu yarın daha da güzelleştiririz. Yarın galip gelmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Grup aşamasından itibaren Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvasında 9 maça çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Toplamda 18 gol atan Sarı Kanaryalar, kalesinde de 15 gol gördü.

Michy Batshuayi ve Dušan Tadic, kaydettikleri altışar golle takımları adına turnuvadaki en golcü futbolcular durumunda.

İrfan Can Kahveci 5, Edin Dzeko da 4 gol atma başarısı gösterdi.

Çeyrek finalin diğer maçları

Çeyrek finalin diğer maçlarında başka bir Yunan temsilcisi PAOK, 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Belçika takımı Club Brugge’u ağırlayacak.

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina da 0-0 biten ilk maçın ardından Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’i konuk edecek.

Bu iki eşleşmenin galipleri, yarı finalde birbirine rakip olacak.

Dördüncü çeyrek final maçında ise Lille ile Aston Villa Fransa’da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 yenen İngiliz takımı Aston Villa, Fransız rakibi karşısında yarı final biletini almak istiyor.

Fenerbahçe’nin tur atlaması durumunda yarı finaldeki rakibi, bu eşleşmenin galibi olacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlıyor: UEFA Konferans Ligi çeyrek finali rövanşı - Son Dakika

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