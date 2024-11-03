Fidan: Netanyahu Hükümeti Küresel Tehdit - Son Dakika
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Dünya

Fidan: Netanyahu Hükümeti Küresel Tehdit

Fidan: Netanyahu Hükümeti Küresel Tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin küresel bir tehdit olduğunu vurguladı.

03.11.2024 16:19
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline geldi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katıldı. Konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin sadece Orta Doğu ülkeleri için değil, küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline geldiğini belirtti.

Fidan, İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamak gerektiğini söyleyerek, "Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI SİSTEM, ORTA DOĞU'DAKİ İNSANİ FELAKETİ DURDURMAKTA BAŞARISIZ OLDU'

Bakan Fidan, uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet sağlayamadığını belirterek, "Uluslararası sistem, Orta Doğu'daki insani felaketi durdurmakta başarısız olmuştur. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarını sürdürmektedir. Bu sınırsız saldırganlık, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit etmektedir. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirler alınmalıdır. Filistin davasını desteklemede ve İsrail'i durdurmada Afrika'nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında olan Afrika ülkelerine minnettarız. Dünya sisteminde önemli bir ses olan Afrika'nın, Filistin için çaba göstereceğinden eminiz" diye konuştu.

'SUDAN'DAKİ ÇATIŞMAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Fidan, Sudan'daki çatışmayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Sudan'ın, uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeli, Acil ateşkes ve kalıcı bir çözüm için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye, terörizmle mücadeleye tam destek vermekte, kıta genelinde istikrarı güçlendirmeyi, kapasite ve güven inşa etmeyi amaçlayan yerel ve bölgesel girişimlere desteğini sürdürmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Hakan Fidan, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fidan: Netanyahu Hükümeti Küresel Tehdit - Son Dakika

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