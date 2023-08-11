Filipinler'de 8 yaşındaki kız çocuğu bavula koyularak kaçırıldı

Dün Filipinler'de yaşanan vahim olay, son günlerin en ürkütücü gelişmelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bir apartman görevlisinin 8 yaşındaki bir kız çocuğunu bavula koyarak kaçırması, hem ülke içinde hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Jin Nichole isimli küçük kızın evden dönmemesi üzerine ailesi büyük bir endişeye kapılarak hemen harekete geçti. Olayın yaşandığı apartmanın güvenlik kameraları incelendiğinde, kapüşonlu ve kimliği belirsiz bir kişinin binanın önünde görünmesi, annenin içini daha da sıkıştırdı. Bu kişi, bir valizi sürüklerken görülüyordu ve içinde 8 yaşındaki Jin bulunuyordu.

Annem Tyree Rendal'ın hızla polisi araması sonucunda bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zanlının izini sürmeye başlayan ekipler, gece geç saatlerde zanlının aynı ilçedeki bir apartman dairesine gittiğini belirledi. Burada yapılan baskın sonucu, 32 yaşındaki Godiflor Rama isimli zanlı gözaltına alındı. Ancak içerideki manzara, herkesi dehşete düşürdü. Jin hırpalanmış bir halde bulundu. Bu durum, aileyi ve yetkilileri daha da endişelendirdi.

Zanlının basına yaptığı açıklamada ise ilginç ifadeler yer alıyordu. Godiflor, suçlamaları reddetse de, "Kızın çekici olduğunu kabul ediyorum, ama bunun ona zarar verdiğim anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Onunla herhangi bir cinsel ilişkim olmadı, ona dokunmadım" dedi. Polis yetkilileri ise zanlının yakalanmasının ardından yaptıkları açıklamada, "Genç kızın sağ olarak bulunması, onun güvenliği için büyük bir adım. Zanlının yakalanmasının ardından artık soruşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kızın annesi ise duygusal bir açıklama yaparak, "Bu tür bir olayın başımıza gelmesini hiç hayal edemezdik. Jin'i herkesin ne kadar iyi bir çocuk olduğunu bilmesi için seviyoruz ve koruyacağız" dedi. Jin Nichole'un sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi ancak aile, onun bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.