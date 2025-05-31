Filistin için 24 saatlik yayın! - Son Dakika
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Filistin için 24 saatlik yayın!

Filistin için 24 saatlik yayın!
31.05.2025 17:48
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Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde yaklaşık 100 gazeteci, Filistin'deki zulme dikkat çekmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda 24 saatlik canlı yayın nöbeti başlattı. Etkinliğe medya kuruluşlarının yanı sıra siyasi isimler de destek verdi. Yayın, Filistin'in sesi olmayı ve vicdanları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 gazetecinin katılımıyla 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbeti başladı. Etkinlik, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda başladı ve 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'ye kadar devam edecek.

İNSANLIK DIŞI POLİTİKALAR PROTESTO EDİLECEK

Program kapsamında, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikalar protesto edilecek. Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarının yanı sıra 20 Anadolu medyasının da ortak yayınla destek verdiği etkinlik, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmayı ve insanlık vicdanını harekete geçirmeyi hedefliyor.

SİYASİ DESTEK YOĞUN

Etkinlik sadece gazetecilerle sınırlı kalmadı; birçok siyasi isim de canlı yayın nöbetine destek verdi. Programa, saat 12.00'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş katıldı.

Filistin için 24 saatlik yayın!

24 SAATLİK YAYIN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, program öncesinde Haberler.com'a özel bir röportaj verdi. Burhan açıklamasında şunları söyledi:

"Filistin'de çok büyük mağduriyetler var. 200'ün üzerinde gazeteci öldürüldü. İnsanlarımız açlık ve susuzluk içinde. İsrail'in acımasız soykırımı devam ediyor. Dünya maalesef sessiz. Batı sessiz, İslam dünyası sessiz. Bu noktada tek dirayetli ses Türkiye'den geliyor. Biz de Türkiye'deki gazeteciler olarak bir nebze Filistin'e ses olabilir miyiz diye 24 saat sürecek bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bu yayınımıza 100'e yakın gazeteci katılıyor. Bu gazeteci dostlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Ayrıca İletişim Başkanımız Fahrettin Altun Bey'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ve Ahmet Büyükgümüş Beylere de teşekkür ediyorum."

Haberler.com Özel, Uluslararası, Politika, Filistin, İsrail, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin için 24 saatlik yayın! - Son Dakika

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