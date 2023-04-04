Stoltenberg'den Türkiye göndermeli mesaj: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız - Son Dakika
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Stoltenberg'den Türkiye göndermeli mesaj: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız

04.04.2023 17:23

Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olmasından sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İsveç hakkında iddialı bir mesaj geldi. Finlandiya ile beraber üyelik başvurusunda bulunan İsveç'i de NATO'da görmek istediklerini belirten Stotenberg, "Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç'in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç'in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor. İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız." şeklinde konuştu.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesinin ardından resmen NATO'ya katıldı. Finlandiya'nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun katılım belgelerini ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a vermesi ile resmiyet kazandı.

STOLTENBERG'TEN İSVEÇ MESAJI

Finlandiya'nın NATO'ya kabulünün ardından gözler İsveç'e çevrildi. Zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO'ya katılmasını arzu ettiklerini söyledi.

"İSVEÇ'İN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMASI GEREKİYOR"

İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Stoltenberg şunları söyledi: "İkimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez görüştük İsveç'in üyelik sürecini üçlü mekanizmanın çalıştırılması konusunda mutabık kaldık. Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç'in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç'in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor. İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız.

"AMACIMIZ ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK"

Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Stoltenberg'den Türkiye göndermeli mesaj: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stoltenberg'den Türkiye göndermeli mesaj: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız - Son Dakika
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