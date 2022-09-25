Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var - Son Dakika
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Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var

25.09.2022 08:44

Atlas Okyanusu'nda meydana gelen Fiona Kasırgası, Karayipler'den sonra Kanada'nın doğu kıyılarına ulaştı. 5 kişi hayatını kaybettiği Kanada'da binlerce ev su altında kalırken, 500 binden fazla hane de elektriksiz kaldı. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar düştü.

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz pazar günü Porto Riko'yu vurduktan sonra Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'na ulaşmasının ardından kategori 4 kasırga seviyesine ulaşmıştı. ABD'ye bağlı Porto Riko olmak üzere birçok adada büyük hasara neden olan Fiona Kasırgası, Kanada'nın doğu kıyılarına ulaştı.

EVLERİ SU BASTI, ELEKTRİK GİTTİ

Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, Nova Scotia ve Prens Edward Adası'nda aşırı tehlikeli dalgalar ve şiddetli sel nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı. Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi Air Canada ve WestJet Airlines, Cuma akşamından itibaren seferlerini askıya aldı. Kasırganın en fazla hissedildiği Nova Scotia'da çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu. Bölgede yaşayan 414 bin kişi elektriksiz kaldı. Birçok yol kasırga nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, bölgede mobil telefon hatlarında da bağlantı sıkıntısı meydana geldi.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da 5 kişinin ölümüne yol açtı. Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi. Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

Kanada için tarihi nitelikte olduğu belirtilen kasırga nedeniyle Başbakan Justin Trudeau, eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere gideceği Japonya seyahatini, hükümetin acil durum müdahalesini desteklemek üzere erteledi.


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Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaşan Fiona Kasırgası 5 can aldı Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaşan Fiona Kasırgası 5 can aldı 'Sanat Güneşi', vefatının 26. yılında su altında anıldı 'Sanat Güneşi', vefatının 26. yılında su altında anıldı
Kaynak: İHA

Dominik Cumhuriyeti, Kanada, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var - Son Dakika
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