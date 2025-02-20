Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü

Geniş Video İzle

Sri Lanka'da fotoğraf çekmek için tren vagonuna tutunan 53 yaşındaki turist Olga Perminova, trenden düşerek yaşamını yitirdi. Podi Menike tren hattında seyahat eden Perminova, ölümcül bir fotoğraf fırsatı için açık kapıdan dışarı sarktı ve bir kayaya çarparak ağır kafa travması geçirdi.

20.02.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fotoğraf çekmek için tren vagonuna tutunan 53 yaşındaki turist Olga Perminova, Sri Lanka'da trenden düşerek yaşamını yitirdi.

Efsanevi Podi Menike tren hattında seyahat eden Perminova, ölümcül bir fotoğraf fırsatı için açık kapıdan dışarı sarktı. Yerel basına göre, iki demire tutunarak vagondan başını sarkıtan kadın, bir kayaya çarparak ağır kafa travması geçirdi. Son fotoğrafında pembe elbisesiyle görülen Rus turist, daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Perminova, çay plantasyonları, yemyeşil ormanlar, dağlık araziler ve pitoresk manzaralarıyla ünlü Podi Menike trenindeydi. Polis kaynaklarına göre, Badulla ve Hali Ela istasyonları arasında selfie çekmek için tren basamağından sarkarken düşerek hayatını kaybetti.

Tren, dünyanın en güzel demiryolu deneyimlerinden biri olarak kabul edilen hattaki ünlü Nine Arches Köprüsü'nün bulunduğu Ella'ya gidiyordu. Sri Lanka'daki bir Rus tur grubunun üyesi olan gezgin, acil müdahaleye rağmen kafa yaralanması nedeniyle kurtarılamadı.

Moskova bölgesinde bir güvenlik şirketinde çalışan ve Saratov kökenli olan Perminova'nın cenazesinin ülkesine nakli için Rus diplomatlar devreye girdi.

Bu olay, geçtiğimiz ay Kolombiya'da selfie çekerken uçurumdan düşerek ölen 35 yaşındaki turist Tobias Fischer'in ölümünü hatırlattı.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, selfie çekmenin "halk sağlığı sorunu" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Avustralyalı akademisyenler, 2008'den bu yana dünya çapında selfie kaynaklı yaralanma veya ölümleri inceledi ve 13 yılda yaklaşık 400 vaka tespit etti.

Kurbanların çoğunluğunu 20'li yaşların başındaki kadın turistler oluşturuyor. En yaygın ölüm nedenleri ise fotoğraf çekerken düşme ve boğulma olarak belirlendi. Günde 92 milyon selfie çekildiği tahmin ediliyor ve araştırmacılar, sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları tehlikelere karşı uyaran yazılımlar geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü

Teknoloji, Sri Lanka, turist, Turizm, Sağlık, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Avcı:
    yazık daha kullanılırmış 17 81 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Yazık... Telef olmuş garibim. 21 51 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    ne kötü kalpli insanlar var aklım almıyor...Kalbiniz gibi bir hayatiniz olsun!!! 38 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    eceli gelen köpek cami duvarına işer misali 10 22 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Tren vagonundan sarsacak ben bu dünyaya fazlayım mesajı vermiş zaten. 25 3 Yanıtla
  • Aslı A:
    Ölen bir insanın arkasından nasıl böyle iğrenç yorumlar yazıyorsunuz aklım almıyor 25 0 Yanıtla
  • Tatar9515:
    gözü dike mi vakıyomuş 8 11 Yanıtla
  • omer9068:
    mok yoluna gitti Niyazi 1 14 Yanıtla
  • Yasar Karatas:
    Memlekette haber kalmadıydı zaten helal olsun dünyadan haber vermeye başladın 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.