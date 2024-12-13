Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu - Son Dakika
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Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı. Macron, Başbakan Michel Barnier hükümetinin düşmesinden sonra istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını söylemişti.

13.12.2024 14:43
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Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un geçen hafta milletvekilleri tarafından devrilen Michel Barnier'in halefini bulmak için yaptığı uzun istişarelerin ardından François Bayrou'yu Başbakan olarak atadığını duyurdu.

"HÜKÜMET KURMA GÖREVİ BAYROU'YA VERİLDİ"

Élysée'den yapılan basın açıklamasına göre, "Cumhurbaşkanı, Bay François Bayrou'yu Başbakan olarak atadı ve ona bir hükümet kurma görevi verdi."

MACRON "İSTİFA ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü. Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada "istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını" açıklamıştı.

Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu

FRANCOIS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da doğdu. Fransız politikacı. 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı. Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanıdır.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri|2007 seçimleri]]nin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır. Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir. 2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

YEREL YÖNETİMLER

22 Mart 1982 - 16 Mart 2008 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi üyesi

14 Mart 1983 - 1 Nisan 1993 : Pau belediye meclisi üyesi

30 Mart 1992 - 18 Mart 2001 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi başkanı

17 Mart 2008: Pau belediye meclisi üyesi

4 Nisan 2014: Pau belediye başkanı

MECLİS

2 Nisan 1986 - 14 Mayıs 1988 : Pyrenees-Atlantiques milletvekili

23 Haziran 1988 - 1 Mayıs 1993 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

12 Haziran 1997 - 21 Aralık 1999 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

11 Haziran 1997 - 16 Haziran 1998 : UDF meclis grup başkanı

19 Haziran 2002 - 19 Haziran 2012 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

AVRUPA PARLAMENTOSU

20 Temmuz 1999 - 16 Haziran 2002 : Avrupa Parlamentosu milletvekili

HÜKÜMET

30 Mart 1993 - 2 Haziran 1997 : Milli Eğitim Bakanı

18 Mayıs 1995 - 2 Haziran 1997 : Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı

17 Mayıs 2017 - 19 Haziran 2017 : Devlet Bakanı, Mühürdar, Adalet Bakanı

Fransa\'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu

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Son Dakika Dünya Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    hayırlı olsun önemli Haber 0 4 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    CHP için iyi haber 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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