Fransa\'da Genel Seçimler Sonrası Siyasi Belirsizlik Sürüyor

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Fransa'da Pazar günü ikinci turu yapılan ve hiçbir partinin Meclis'te çoğunluğu elde edemediği genel seçimlerin ardından siyasi belirsizlik sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Gabriel Attal'dan bir süre daha görevde kalmasını istedi.

Attal, Pazar akşamı ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sunacağını belirtmişti.

Macron ise Elysee Sarayı'nda görüştüğü Attal'ın istifa talebini reddederek, "ülkenin şu anki istikrarı için" görevini sürdürmesini istedi.

Seçim kampanyasını Attal'ın yürüttüğü, Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı, seçimlerde en fazla milletvekili çıkaran ikinci parti olsa da, geçen seçime kıyasla 80'e yakın sandalye kaybetti.

Fransa'da iki turda yapılan seçimlerin sonunda, aşırı sağcı Ulusal Birlik'e karşı birleşen sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi ise en çok milletvekili çıkaran ittifak oldu.

Seçimlerin 30 Haziran'daki ilk turunda en çok oy alan Ulusal Birlik, ikinci turda umduğunu bulamadı ve 577 sandalyeli Meclis'te en fazla vekil sayısına sahip üçüncü parti oldu.

Mecliste çoğunluk için 289 sandalye gerekiyor.

Yeni Halk Cephesi, Meclis'te en fazla sandalyeye sahip ittifak olarak, yeni hükümeti kurma ve başbakanı belirleme görevinin kendilerine verilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak ittifak henüz başbakan adayı olarak göstereceği isim üzerinde uzlaşabilmiş değil. Radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) ve daha ılımlı olan Sosyalistler, Yeşiller ve Komünistler'i aynı anda memnun edebilecek, öne çıkan bir aday bulunmuyor.

Macron'un Attal'dan ne kadar süre daha Başbakanlık görevini yürütmesini istediği bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı'nın gerilimli geçen seçim sürecinin ardından ülkeye rahatlaması için zaman vermeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin finans krizi ve ekonomik çöküşle burun buruna olduğu uyarısını yaptı.

26 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Paris bu yazı hızlı geçirecek. Macron da bu sabah NATO Zirvesi için ABD'ye gidecek.

Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik'in yüzde 34 ile en çok oyu alan parti olması üzerine, Ulusal Meclis'i feshederek erken seçim kararı almıştı.

Geçen Ocak ayında, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron yeni başbakan olarak 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakan seçmişti. Attal modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı.