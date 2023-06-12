Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü

Fransa, komşu anlaşmazlığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki İngiliz kız çocuğuna ağlıyor. Fransa'nın Bretonya bölgesindeki evlerinin bahçesinde kardeşi ile oyun oynayan 11 yaşındaki çocuk, ailesi ile anlaşmazlık yaşayan 71 yaşındaki Hollandalı komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

BABA DA AĞIR YARALI

Kızın ebeveynleri de saldırıda yaralanırken, babanın durumunun ciddi olduğu bildirildi. İngiltere, saldırıya uğrayan İngiliz aileye destek olacağını açıkladı.

POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli, olayın ardından kendini evine kapatıp eşiyle birlikte daha sonra polise teslim oldu. 71 yaşında olduğu belirtilen vatandaş, bir arazi konusunda İngiliz aileyle anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ DEVREDE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından İngiliz aileye konsolosluk hizmeti sağladığını ve yerel yetkililerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.