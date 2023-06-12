Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü - Son Dakika
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Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü

Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü

12.06.2023 11:18

11 yaşındaki İngiliz kız, Fransa'daki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada kızın ailesi ile anlaşmazlık yaşayan 71 yaşındaki Hollandalı komşusu tarafından vurularak öldürüldü. Kız ailesi ile, Brittany'deki Quimper'a kuzeyde bulunan Saint-Herbot köyünde cumartesi akşamı barbekü yaparken saldırı gerçekleşti. Kızın ebeveynleri de saldırıda yaralandı, babanın durumunun ciddi olduğu bildirildi. İngiltere, saldırıya uğrayan İngiliz aileye destek olacağını açıkladı.

Fransa, komşu anlaşmazlığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki İngiliz kız çocuğuna ağlıyor. Fransa'nın Bretonya bölgesindeki evlerinin bahçesinde kardeşi ile oyun oynayan 11 yaşındaki çocuk, ailesi ile anlaşmazlık yaşayan 71 yaşındaki Hollandalı komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

BABA DA AĞIR YARALI

Kızın ebeveynleri de saldırıda yaralanırken, babanın durumunun ciddi olduğu bildirildi. İngiltere, saldırıya uğrayan İngiliz aileye destek olacağını açıkladı.

Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 yaşındaki çocuk, 71 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü

POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli, olayın ardından kendini evine kapatıp eşiyle birlikte daha sonra polise teslim oldu. 71 yaşında olduğu belirtilen vatandaş, bir arazi konusunda İngiliz aileyle anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi.

Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 yaşındaki çocuk, 71 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü

İNGİLTERE HÜKÜMETİ DEVREDE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından İngiliz aileye konsolosluk hizmeti sağladığını ve yerel yetkililerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

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Son Dakika Dünya Fransa'da komşu anlaşmazlığı trajediye dönüştü: 11 Yaşındaki İngiliz Kız öldürüldü - Son Dakika


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