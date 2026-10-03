Fransa'da lise eylemlerinde 65 eğitim çalışanı yaralandı, 400 lisede dersler durdu - Son Dakika
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Fransa'da lise eylemlerinde 65 eğitim çalışanı yaralandı, 400 lisede dersler durdu

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Fransa\'da lise eylemlerinde 65 eğitim çalışanı yaralandı, 400 lisede dersler durdu
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Fransa'da lise protestoları sürerken İçişleri Bakanı Nunez, pazartesiden bu yana yaklaşık 5 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eğitim Bakanı Geffray, 40'ı okul yöneticisi 65 eğitim çalışanının yaralandığını, yaklaşık 400 lisenin cuma günü kapalı olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, kötüleşen okul koşulları ve eğitim bütçesine ilişkin tepkilerle başlayan lise öğrencilerinin protestoları ülke genelinde devam ediyor. Gösterilerin bazı kentlerde polisle çatışmalara dönüşmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınırken, 400 lisede eğitim durduruldu.

Paris'te geçen ay başlayan ve kısa sürede Fransa geneline yayılan protestolarda öğrenciler, öğretmen ve personel eksikliğinin giderilmesini, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını ve okul binalarının koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Fransız medyasına göre dün Strasbourg'da polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Marsilya'da polise havai fişekler atıldı, Rennes'de çöp konteynerleri ateşe verildi. Paris yakınlarındaki Pantin'de de protestocular ile çevik kuvvet arasında çatışmalar yaşandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, pazartesiden bu yana çoğu genç yaklaşık 5 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaklaşık 400 lisenin cuma günü olaylar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, olaylarda 40'ı okul yöneticisi olmak üzere 65 eğitim çalışanının yaralandığını bildirdi. Öğretmen sendikaları ise 6 Ekim salı günü için greve gitme çağrısı yaptı. Öğrenciler polis müdahalesinin aşırı olduğunu savunurken, bazı hak örgütlerinin reşit olmayan göstericilere karşı cop, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldığı yönündeki suçlamaları üzerine soruşturmalar başlatıldı.

Protestocu öğrenciler eğitim sistemine ayrılan kaynaklara ilişkin taleplerde bulunuyor. Hükümetin 2027 bütçe taslağına göre eğitim bütçesinin yüzde 1,7 artışla 65,53 milyar avroya çıkarılması öngörülse de bu artışın enflasyonun altında kalması bekleniyor. Öğrenciler yıllardır devam ettiğini söyledikleri yetersiz yatırımların kalabalık sınıflara, öğretmen açığına ve bakımsız okul binalarına yol açtığını savunuyor.

Hükümet ise protestoların öğrenci taleplerinin ötesine geçtiğini savunuyor. Adalet Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin "lise öğrencilerinin protestolarından kamu düzeni sorununa" dönüştüğünü belirtirken, Geffray harekete öğrenci olmayan grupların dahil olduğunu öne sürdü. Hükümet kaynakları ve istihbarat birimleri, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin protestoların yayılmasında rol oynadığını iddia ederken LFI suçlamaları reddetti ve şiddet içermeyen gösterileri desteklediğini açıkladı.

Protestolar sırasında Nantes'taki Nelson Mandela Lisesi'nde çıkan yangının okulda 2 milyon avroyu aşan hasara yol açtığı bildirildi. Eğitim Bakanlığı, çeşitli kentlerde okul girişleri, kapıları ve çitlerinin de zarar gördüğünü açıkladı.

Protestolar, gelecek yıl yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala ve hükümetin kamu harcamalarını azaltmayı amaçladığı 2027 bütçe planını açıkladığı bir döneme denk geldi.

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanıFransaEğitimDünyaSon Dakika

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