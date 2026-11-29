Fransa'nın Lyon kenti, son yıllarda uyuşturucu ticareti nedeniyle artan çete şiddetiyle karşı karşıya. Tarihi mimarisi ve restoranlarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri olan kentte, Kolombiyalı tetikçilerin karıştığı iddia edilen silahlı saldırılar, infazlar ve ağır yaralama olayları güvenlik endişelerini artırdı.

The Sun gazetesinin haberine göre, uyuşturucu pazarını ele geçirmek isteyen rakip suç örgütleri arasındaki mücadelede Kolombiya'dan getirilen silahlı kişiler kullanılıyor. Çetelerin, belirli kişileri öldürmek veya rakiplerine gözdağı vermek amacıyla genç tetikçiler tuttuğu ileri sürülüyor.

CİNAYET İÇİN 1.250 STERLİNDEN BAŞLAYAN ÜCRET

Fransa Ulusal Polis Sendikası'nın Rhône bölgesindeki UN1TÉ 69 temsilcisi Sébastien Gendraud, The Sun'a yaptığı açıklamada Lyon'da uyuşturucu ticaretine bağlı şiddetin son iki üç yılda ciddi şekilde arttığını söyledi.

Gendraud, geçen yıl Lyon metropol bölgesindeki cinayet ve cinayete teşebbüs vakalarının bir önceki yıla göre iki katına çıktığını belirtti. İtalya ve İsviçre'ye yakınlığı, gelişmiş kara ve demir yolu bağlantıları nedeniyle Lyon'un uyuşturucu kaçakçılığı açısından stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Gendraud'a göre suç örgütleri, ekonomik açıdan zor durumdaki gençleri tetikçilik ve tehdit eylemleri için kullanıyor. Bu kişilere verilen ücretlerin, üstlendikleri görevin niteliğine ve profillerine göre 1.500 ila 3.000 euro arasında değiştiği belirtiliyor.

KOLOMBİYA'DAKİ CEZAEVİNDEN ÇETE SAVAŞINI YÖNETTİĞİ İDDİASI

Lyon'daki şiddet olaylarının arkasında, Kolombiya'da cezaevinde bulunan 37 yaşındaki Karim Ben Addi'nin olduğu ileri sürülüyor. "Fiston" lakabıyla tanınan Ben Addi'nin, Fransa'dan çıkmasına rağmen uyuşturucu ağı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü ve eski adamlarıyla bölge hâkimiyeti mücadelesine giriştiği iddia ediliyor.

The Sun'ın aktardığı bilgilere göre Ben Addi, La Duchère bölgesindeki uyuşturucu pazarını yeniden ele geçirmek amacıyla Kolombiyalı tetikçileri Lyon'a göndermekle suçlanıyor.

Söz konusu bölgede yaşanan çete savaşı nedeniyle 17 kişinin saldırılardan etkilendiği, bunlardan ikisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ben Addi'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, uyuşturucu ticareti ve bağlantılı suçlar kapsamında yargılanıyor. Kolombiya'da tutuklu bulunan Ben Addi'nin, pazartesi günü başlaması beklenen davada hazır bulunamayacağı bildiriliyor.

Öte yandan polis kaynaklarına dayandırılan haberde, şüpheli koşullarda Lyon'a gelen 30'dan fazla Kolombiya vatandaşının tespit edildiği, organize suçla bağlantılı soruşturmalarda sekiz kişinin tutuklandığı aktarıldı.

ÇETE İHANETİNİN CEZASI DİZLERİNDEN VURULMAK

Lyon'daki suç örgütlerinin yöntemleri arasında rakipleri öldürmenin yanı sıra kalıcı sakatlığa yol açan saldırılar da bulunuyor.

Gendraud, çete üyelerinin kendilerine ihanet ettiğinden şüphelendikleri kişileri dizlerinden vurarak cezalandırdığını anlattı. Bu saldırılarda amaçlarının her zaman öldürmek olmadığını belirten Gendraud, kurbanların uzun süre topallamasına veya kalıcı biçimde engelli kalmasına neden olacak yaralanmaların hedeflendiğini söyledi.

Bu yöntemin aynı zamanda diğer çete üyelerine verilen bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Gendraud, polise bilgi verdiğinden veya rakip örgütlerle iş birliği yaptığından şüphelenilen kişilerin hedef alındığını kaydetti.

ESKİ DEA AJANINDAN AVRUPA VE İNGİLTERE UYARISI

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) emekli ajanlarından Chris Feistl de Kolombiyalı suç örgütlerinin Avrupa'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netflix'te yayımlanan Narcos dizisinde de anlatılan uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede görev yapan Feistl, Avrupa'daki serbest dolaşım, sınır kontrollerindeki yetersizlikler ve uyuşturucuyla mücadeledeki eksikliklerin uluslararası suç örgütlerine hareket alanı sağladığını savundu.

Kolombiyalı suç gruplarının uzun süredir Avrupa'ya yerleştiğini belirten Feistl, suç örgütlerinin sınır ötesinde faaliyet yürütmekte zorlanmadığını ifade etti.

Uyuşturucu baronlarının cezaevindeyken bile suç faaliyetlerini yönetebildiğine dikkat çeken eski ajan, bunun yolsuzluk ve mahkûmlara sağlanan yasa dışı iletişim imkânlarıyla mümkün olabildiğini söyledi.

Feistl, uyuşturucu kaçakçılığındaki artışın yalnızca Fransa'yla sınırlı kalmayabileceğini belirterek İngiltere başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde de şiddet olaylarının artabileceği uyarısında bulundu.