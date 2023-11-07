Fransız basınından kaçmadı: Erdoğan, Blinken geldiğinde Rize'ye giderek mesaj verdi

Fransız haber ajansı AFP, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara ziyaretiyle ilgili bir analiz yayınladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftalarda "Sen nasıl diplomatsın?" diyerek tepki gösterdiği Blinken'a programında yer vermeyip Rize'ye gitmesinin altı çizildi. Bu hareket Erdoğan'ın, Amerikan diplomatı önemsemediği şeklinde yorumlandı.

KARŞILAMAYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI

Önceki gece Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı törenle karşılandı. Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterildi. Blinken dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan Gazze başta olmak üzere önemli konuları değerlendirdi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" demişti.

"ABD'NİN BİR NUMARALI DİPLOMATINI KÜÇÜMSEDİ"

Bu gelişmelerin ardından Erdoğan'ın Blinken'ın geldiği gün Rize seyahatine çıkması dikkat çekti. Fransız haber ajansı AFP'de, bu konuya değinerek "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu. Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.