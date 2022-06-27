G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz! - Son Dakika
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G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!

27.06.2022 15:26

Almanya'da gerçekleşen G7 zirvesinde gündem Putin'in geçtiğimiz yıllarda yarı çıplak bir şekilde ata bindiği fotoğrafı oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını sorup "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" sözleri sonrası kahkaha sesleri yükseldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaptığı yarı çıplak ata binme önerisi de ortalığı kırdı geçirdi.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başladı. Zirvenin ana konuları arasında Rusya'nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO'nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi.

"PUTİN'DEN SERT OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

Ancak zirveye liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözleri damga vurdu. Her şey, yuvarlak bir masa etrafına oturan liderlerden İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını sormasıyla başladı. Johnson, diğer liderleri güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti

"YARI ÇIPLAK ATA BİNELİM"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak yarı çıplak ata binme önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını verdi.

PUTİN'LE ALAY ETTİLER

G7 liderlerinin bu sözleri geçtiğimiz yıllarda yarı çıplak bir şekilde ata binen Rus lider Putin'e göndermeydi. Liderlerin Putin'e karşı takındıkları bu alaycı tavır, kısa sürede manşetlerde kendisine yer buldu.

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti
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SON DAKİKA: G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz! - Son Dakika
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