Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi

Kate Middleton\'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında \'montaj\' iddiaları gündeme geldi

İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.

11.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay önce karın ameliyatı olduktan sonra adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Aradan geçen zamana rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi. Bunun dedikoduların ardından saray, iddialarını yalan olduğunu söyledi ve Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Amaç halka Middleton'ın nerede olduğu konusunda güvence vermekti ancak görüntü yeni tartışmalara yol açtı. Keskin gözlü kişiler fotoğrafta onlarca oynama yapıldığını fark etti.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, "Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Galler Prensesinin, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis (6) ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği öğrenildi. Ancak bu fotoğraf karesi beraberinde pek çok tartışmayı da getirerek akıllarda yeni soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları fotoğrafı sayfalarından 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

'FOTOĞRAFIN ÜZERİNDE OYNAMA YAPILDI' İDDİALARI

Fotoğrafta herkesin çok parlak gülümsediği görülüyor. Üstelik Middleton resimde oturuyor ancak Ocak ayında açıklanmayan bir tür karın ameliyatı geçirdiği göz önüne alındığında oturması normal gelmiyor. Fotoğraf, Prenses Charlotte'un sol elinin hizasında bir tutarsızlık gösteriyor ve eli, hırka kolundan ayrık duruyor. Bu örnekler gibi gibi onlarca detay nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları kamuoyunda konuşuluyor.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Kate Middleton'un geçtiğimiz günlerde otomobilde görüntülendiği anlar paylaşılmış ancak kimileri fotoğrafta yer alan kişinin Middleton olmadığını iddia ederek 'kimi kandırıyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiası

Kate Middleton, Galler, Ünlüler, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Suriye'deki İdlib ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki insanlar ramazanın ilk sahurunu yaptı
    10:45 Suriye'deki İdlib ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki insanlar ramazanın ilk sahurunu yaptı

    Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişi, ramazanın ilk sahurunu çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yaptı. Eve ekmek almakta zorlanan insanlar, zeytin, zeytinyağı ve çay ile sahur yaparak nimetlere şükretti. Ancak aileler, savaş nedeniyle kaybettikleri sevdiklerini özlediklerini ve onlarla aynı sofrada sahur yapmayı çok istediklerini dile getirdi.

  • Erzurum'da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu
    10:29 Erzurum'da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu

    Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı Erzurum'da, Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler tercih edildi. İlk teravih namazında bazı camilerde yer bulunamadı. Ramazan ayı boyunca çeşitli camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, manevi havayı yaşayacak.

  • Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL'yi gördü
    10:27 Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL'yi gördü

    Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.

  • Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
    10:15 Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı

    Endonezya'da bir yolcu uçağında yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Cakarta'dan Kenderi'ye giden 153 kişinin bulunduğu uçaktaki iki pilotun yolculuk sırasında yaklaşık yarım saat uyuduğu ortaya çıktı. Pilotların uyumasıyla uçağın rotadan çıktığı ve şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadığı bildirildi.

  • Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
    10:08 Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilmişti. Kurtarılan 20 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı
    09:57 Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı

    Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.000'i aştığını açıkladı.

  • Bayburt'ta Ramazan ayının ilk teravih namazı yoğun ilgiyle kılındı
    09:47 Bayburt'ta Ramazan ayının ilk teravih namazı yoğun ilgiyle kılındı

    Bayburt'ta Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle kılındı. Kentte 4 camide teravih namazı hatimle kılınacak. Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere akın etti. İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti. Salavatlar ve ilahilerin okunduğu ilk teravih namazı vatandaşların coşkusuyla eda edildi. Bayburt'ta Eski Sanayi Camii, Hafız Muammer Kordalı Camii, Yusufiye Camii ve Hafız Ümit Bayram Camisinde teravih namazı hatimle kılınacak. İlk teravih namazıyla başlayan hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacağı öğrenildi.


10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL’yi gördü Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL'yi gördü
10:15 Endonezya’da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
10:03 Türkiye’de işsizlik oranı 9,1’e çıktı Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
10:23 Kate Middleton’ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında ’montaj’ iddiaları gündeme geldi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi
10:10 Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
09:45 Teravih namazında ölüm Birden yere yığıldı Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı
09:31 Bursa’da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
03:51 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 10:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement