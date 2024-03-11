İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay önce karın ameliyatı olduktan sonra adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Aradan geçen zamana rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi. Bunun dedikoduların ardından saray, iddialarını yalan olduğunu söyledi ve Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Amaç halka Middleton'ın nerede olduğu konusunda güvence vermekti ancak görüntü yeni tartışmalara yol açtı. Keskin gözlü kişiler fotoğrafta onlarca oynama yapıldığını fark etti.
Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, "Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Galler Prensesinin, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis (6) ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği öğrenildi. Ancak bu fotoğraf karesi beraberinde pek çok tartışmayı da getirerek akıllarda yeni soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları fotoğrafı sayfalarından 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle kaldırdı.
Fotoğrafta herkesin çok parlak gülümsediği görülüyor. Üstelik Middleton resimde oturuyor ancak Ocak ayında açıklanmayan bir tür karın ameliyatı geçirdiği göz önüne alındığında oturması normal gelmiyor. Fotoğraf, Prenses Charlotte'un sol elinin hizasında bir tutarsızlık gösteriyor ve eli, hırka kolundan ayrık duruyor. Bu örnekler gibi gibi onlarca detay nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları kamuoyunda konuşuluyor.
Kate Middleton'un geçtiğimiz günlerde otomobilde görüntülendiği anlar paylaşılmış ancak kimileri fotoğrafta yer alan kişinin Middleton olmadığını iddia ederek 'kimi kandırıyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi - Son Dakika
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