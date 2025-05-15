Gazze\'de Hava Saldırıları: 60 Filistinli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında dün gece en az 60 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli sağlık yetkilileri, saldırıların çoğunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, sivillerin kaldığı evleri ve çadırları hedef aldığını belirtti. Ölenler arasında kadınlar, çocukların yanı sıra yerel medyadan bir gazeteci de bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son hava saldırıları, dün gece saatlerinde gerçekleşti. Bu saldırılarda, özellikle Han Yunus ve Cebaliya bölgelerinde en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Hamas'a bağlı Aksa Radyosu'nda çalışan gazeteci Hassan Samour'un evinin vurulması sonucu 11 yakınıyla birlikte yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, saldırıların özellikle sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını belirtti.

Saldırılar, Filistinlilerin 1948'deki "Nakba" (Felaket) gününü anma etkinlikleri sırasında gerçekleşti. Bu tarih, yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarıldığı ve İsrail devletinin kurulduğu günü simgeliyor.

Uluslararası toplumdan tepkiler

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'a ait hedeflere yönelik olduğunu savunurken, uluslararası toplumdan tepkiler artıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya uluslararası ve insani hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu. Meloni, Gazze'deki insani krizin giderek, "dramatik ve kabul edilemez" bir hal aldığını ifade etti.

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasında yaşandı. Trump, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelere destek verdiğini ifade ediyor. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin sağlanması için İsrail basınına göre dün yeni bir plan da sundu. Ancak şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadı.

Gazze'deki insani durumun kötüleşmesiyle birlikte, uluslararası yardım kuruluşları bölgeye acil yardım çağrısında bulunurken, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle, mart ayından bu yana Gazze'ye insani yardım ulaştırılamıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar, yarım milyon Gazzelinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor.