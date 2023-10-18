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Gazze'deki Baptist Hastanesi Saldırısı: Benzersiz ve Tarif Edilemez Bir Katliam - Son Dakika

Gazze'deki Baptist Hastanesi Saldırısı: Benzersiz ve Tarif Edilemez Bir Katliam

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:48

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu belirtti. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve hastane tedavi imkanlarını tüketmiş durumda. Filistin Devlet Başkanı Abbas, saldırıyı korkunç bir savaş katliamı olarak nitelendirdi ve Ürdün ziyaretini iptal ederek Gazze'ye döndü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise derhal insani ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "derhal insani ateşkes" yapılması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra hastanedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Kudra, "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez. Yüzlerce kurban hastanede ve acil yardım ekipleri hala ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Baptist katliamının kurbanlarının çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanlar kafaları kopuk, vücut parçaları ve iç organları dışarı çıkmış halde geldi. Kurbanların sayısı ve yaralanmalar, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştı. Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmadan ameliyatlar yapıyordu. Çok sayıda kişi hala ameliyat olmayı beklerken, sağlık ekipleri yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Tedavi imkanlarının tükendiğini duyurmamıza birkaç saat kaldı" ifadelerini kullandı.

"Hastaneyi hedef almak korkunç bir savaş katliamı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, hastane saldırısının ardından Ürdün ziyaretini kestiğini ve geri döndüğünü duyurdu. Abbas, Al Ahli Arab Hastanesi'nin hedef alınmasının tolere edilemeyecek "korkunç bir savaş katliamı" olduğunu ifade etti. Abbas, "Bu gece yaşanan bu felaket karşısında ve halkımızın endişesi nedeniyle ziyaretimi kısa kesmeye ve halkımın yanında yer almak üzere vatana dönmeye karar verdim" diye konuştu.

Dörtlü zirve iptal edildi

Abbas, "Bugün Amman'da ABD Başkanı Biden'la yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesi konusunda Ürdün ve Mısır liderleriyle mutabık kaldık" diyerek, dörtlü zirvenin iptal edildiğini duyurdu. Abbas, "21. yüzyılda yeni bir Nekbe'ye izin vermeyeceğiz ve halkımızın yeniden yerinden edilmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımız, ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın vatanında dimdik ayakta kalacak ve ayrılmayacaktır. Gazze ve Batı Şeria'daki kan banyosunu durdurmak için gereken her şeyi yapacağız. Bu savaşın durdurulmasından başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Güvenlik Konseyi (BM) sorumluluklarını yerine getirmeli, bu suçu kınayan ve saldırganlığı derhal durduracak bir karar çıkarmak için inisiyatif almalıdır. Milletimiz diz çökmeyecek, teslim olmayacak ve galip gelecektir" ifadelerine yer verdi.

BM'den "derhal insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "derhal insani ateşkes" yapılması yönünde çağrıda bulundu. Guterres, "Tanık olduğumuz insani acıyı dindirmek için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum. Çok fazla hayat var ve tüm bölgenin geleceği tehlikede" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Gazze'deki Baptist Hastanesi Saldırısı: Benzersiz ve Tarif Edilemez Bir Katliam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Baptist Hastanesi Saldırısı: Benzersiz ve Tarif Edilemez Bir Katliam - Son Dakika
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