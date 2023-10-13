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Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu - Son Dakika

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu

Son Güncelleme: 13.10.2023 20:47

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.

HASTANE ACİL BOŞALTILDI

Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu - Son Dakika
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