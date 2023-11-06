Gazze'deki Filistin Hükümeti, Ambulanslara BM Araçlarının Eşlik Etmesini İstiyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, tedavi için Mısır'a yaralı taşıyan ambulansların, İsrail saldırılarına maruz kalmaması için Birleşmiş Milletlere (BM) ait araçların eşlik etmesini istedi.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır'da tedavi görmek üzere daha önce Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan ambulansların hedef alındığı hatırlatıldı.

İsrail'in muhtemel saldırılarından korunması için Gazze'den yola çıkan konvoylara Refah Sınır Kapısı'na kadar Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve BM'ye ait araçların eşlik etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun yaralılar dahil 4 günden beri Gazze'nin kuzeyinden güneyine kimsenin geçişine izin vermediği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, İsrail ordusunun, 3 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırıda 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.