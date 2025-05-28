Gazze'deki Yardım Dağıtımı Kargaşaya Takıldı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'deki Yardım Dağıtımı Kargaşaya Takıldı

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28.05.2025 17:24
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Gazze\'deki Yardım Dağıtımı Kargaşaya Takıldı
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Gazze İnsani Yardım Vakfı, yardımları durdurmak zorunda kaldı; olayda bir ölü, 46 yaralı var.

(ANKARA) - ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki yardım dağıtımının, çıkan kargaşa nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu ve güvenliği sağlamak için sorunları çözmeye çalıştığını bildirdi. Filistinli sağlık yetkilileri, çıkan kargaşada İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Binlerce Filistinli, dün yiyecek alma umuduyla, ABD ve İsrail tarafından desteklenen Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen Gazze'deki bir yardım dağıtım alanına akın etti. Gazze İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in bölgeye yönelik 11 haftalık ablukasının ardından 462 bin öğüne eşdeğer yaklaşık 8 bin gıda kutusu dağıttığını açıkladı. Ancak Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'ye gıda sevkiyatı için seçtiği grubun dağıtım merkezinin kontrolünü kaybetmesinin ardından İsrail askerlerinin, Filistinlilere ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğünü ve 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Öğleden sonra bir anda SDS'deki (güvenli dağıtım merkezi) insan yoğunluğu öyle bir hal aldı ki, Gazze İnsani Yardım Vakfı ekibi Gazze'deki az sayıda Filistinlinin yardımı güvenli bir şekilde alıp dağılmasına izin vermek için geri çekildi" denildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuşan olay yerindeki görgü tanıkları, İsrail askeri helikopterinin işaret fişekleri attığı ve uzaktan silah sesleri duyulduğu sırada, Filistinli kalabalığın dağıtım alanının etrafındaki çitleri aşmasının ardından İsrail güçlerinin ateş açmaya başladığını söyledi.

BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışmayı reddetmişti

Birleşmiş Milletler (BM) yardım örgütleri, "Gazze İnsani Yardım Vakfı gibi yeni kurulan bir grubun deneyimsiz olduğunu ve bu nedenle harap olmuş bir savaş bölgesinde 2 milyondan fazla insanı beslemenin yanı sıra lojistiğiyle başa çıkamayacağını" savunmuştu. BM Filistinli Mülteciler Ajansı (URWA) Başkanı Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, ABD destekli yeni dağıtım modelinin kaynak israfı ve "vahşetten" dikkati başka yöne çekmek olduğunu söyledi.

Lazzarini, "Zaten amaca uygun bir yardım dağıtım sistemimiz var. UNRWA da dahil olmak üzere Gazze'deki insani yardım topluluğu hazır. İhtiyacı olan insanlara ulaşabilecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Bu arada zaman kıtlığa doğru ilerliyor, dolayısıyla insani yardımın hayat kurtaran işini şimdi yapmasına izin verilmelidir" dedi.

BM ve diğer insani yardım kuruluşları, tüm çatışma bölgelerinde sivillere ulaşmada kilit öneme sahip değerlerden ödün vereceği ve ekiplerini ve Gazze'deki yardım alıcılarını riske atacağı gerekçesiyle Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışmayı zaten reddetmişti.

Aralarında genel merkezi Güney Afrika'da bulunan ve uluslararası bir yardım kuruluşu olan ActionAid'in de bulunduğu bir grup STK bu ay, "Devam eden şiddeti maskelemek için kullanılan yardım, yardım değildir; aslında askeri bir kontrol ve mülksüzleştirme stratejisi için insani bir kılıftır" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail ordusu, "uyarı ateşi" açtığını savundu

İsrail ordusu ise "kontrolü yeniden sağlamak için yerleşke yakınlarında 'uyarı ateşi' açtığını belirterek, insanlara doğru ateş açtığı yönündeki iddiaları reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, dağıtım noktasında "bir an için kontrol kaybı yaşandığını" belirterek "Ancak 'iyi bir şekilde' kontrol altına aldık" dedi. İsrail'in Gazze'nin tüm nüfusunu bölgenin güney ucundaki "steril bir bölgeye" taşımayı planladığını söyleyen Netanyahu, askerlerin Hamas'la başka yerlerde savaştığını tekrarladı.

İsrail, Hamas'ın kendi üyeleri için sevkiyata el koyduğunu söyleyerek, mart ayında tüm sevkiyata abluka uygulamıştı; Hamas ise bu suçlamayı reddetmişti. Bu ayın başlarında küresel bir açlık gözlemcisi, Gazze Şeridi'nde yarım milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze'yi kıtlık beklerken; 71 bin çocuk, "akut yetersiz beslenmeyle" karşı karşıya

Filistin'deki sağlık ve yardım çalışanları, aylardır yetersiz beslenmenin yayıldığını, BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından işletilen fırınların pişirme gazı eksikliği nedeniyle kapandığını ve dükkanlarda ve pazarlarda bulunan sınırlı miktardaki gıda için fiyatların yükseldiğini belirtti.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, beş yaşın altındaki yaklaşık 71 bin çocuğun "akut yetersiz beslenmeyle" karşı karşıya olmasının öngörüldüğünü ve önümüzdeki 11 ay içinde 14 bin 100 vakanın ciddi boyutlara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki Yardım Dağıtımı Kargaşaya Takıldı - Son Dakika

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