Yayına konuk aldığı kişi güzel sunucuya hayatı zehir etti - Son Dakika
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Yayına konuk aldığı kişi güzel sunucuya hayatı zehir etti

25.11.2022 15:48

İngiltere'de GB News sunucusu Ellie Costello, yayına konuk olarak aldığı kişi tarafından bir yılı aşkın bir süredir takip edildikten sonra panik atak geçirdiğini ve güvenliğinden korktuğunu duyurdu.

29 yaşındaki Costello, GB News programına konuk olarak katılan eski Havayolu yıldızı Leo Jones tarafından yakın takibe alındı.

SADECE 2 KEZ KONUK ALDI

The Daily Mail'e konuşan Costello, Jones'la gerçek hayatta hiç tanışmadığını ve onunla yalnızca Zoom üzerinden röportaj yaptığını açıkladı. Jones, realite şovundaki görevinden sonra kendisini bir "seyahat uzmanı" olarak tanıttı ve Kovid-19 kısıtlamaları altındaki seyahat endüstrisi hakkında yorum yaptı ve Ağustos 2021'de GB News'te Costello ile röportaj yaptı.

Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Daha sonra Jones, bir keresinde sabah 5'te stüdyosu da dahil olmak üzere, çekim yaptığı yerlerde görünmeye başladı, ancak o gün işte değildi.

Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti

"NEFESİMİ KESİYORSUN"

Jones, Ekim ayında Costello ile tekrar röportaj yaptı ve daha sonra birlikte bir gezi programı sunmalarını önerdi ve "Seni sabah görmeyi seviyorum" dedi. Costello yanıt vermedi, ancak Jones, "Nefesimi kesiyorsun", "Beni kelimelerin ötesinde motive ediyorsun", "Seni görmeyi seviyorum" ve "Sen benim güneş ışığımsın, seni seviyorum" gibi mesajlarda ısrar etti.

Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Jones daha sonra sordu: "Seni görmek için ne kadar beklemem gerekiyor, bu beni deli ediyor," diye yanıtladı Costello, "Lütfen bana mesaj atmayı bırak, bu uygun da değil." diyerek saplantılı konuğuna tepki gösterdi.

Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti

5 YIL UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

16 ay süren korkunç takibin ardından Ellie Costello, mahkemeye başvurdu. Costello'ya hayatı zindan eden Leo Jones için mahkeme kararını verdi. Jones, genç kadını ciddi şekilde korkuttuğunu, sıkıntı ve zihinsel zarar verme suçunu kabul etti. Jones hakkında iki yıl ertelenmiş 26 haftalık hapis cezası ve 5 yıl uzaklaştırma emri verildi. Jones'un şu anda yaşlı babasına baktığı belirtildi.

Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti
Yayına konuk aldığı kişi, güzel sunucuya hayatı zindan etti
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