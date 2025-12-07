Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
07.12.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Haber Videosu

Rusya'ya firar eden eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 2018 tarihli sızdırılmış görüntüleri büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde "çok gizli" ibaresi taşıyan bir zarfın içinden çıkan görüntülerde Esed'in, Doğu Guta'da yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına "toplumun en kötüsü" dediği, hatta kendi soyadıyla dalga geçerek "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Al Arabiya/Al Hadath, Rusya'ya firar eden eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile eski danışmanı Luna Şibl'e ait olduğu ileri sürülen özel ve sızdırılmış video kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde, Suriye iç savaşına ve sahadaki gelişmelere ilişkin alaycı diyaloglar, sert yorumlar ve dikkat çekici ifadeler yer aldı.

GÖRÜNTÜLER "ÇOK GİZLİ" İBARELİ ZARFIN İÇİNDEN ÇIKTI

Kanal muhabiri Mahmud el-Vavi, görüntülerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde "çok gizli" ibaresi taşıyan bir zarfın içinde bulunduğunu, zarfta ayrıca Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de yer aldığını söyledi. Videolara, 8 Aralık 2024'te bazı kişiler tarafından özellikle "Suriyelilere Esed'ın gerçek yüzünü göstermek" amacıyla ulaşıldığı aktarıldı.

YIKILMIŞ BİR CAMİYLE ALAY EDERKEN GÖRÜNTÜLENİYOR

Görüntülerde Esed ve Luna Şibl'in Doğu Guta'da araç kullanırken iç savaşın en ağır saldırılarından etkilenen bölgelerle alay ettikleri görülüyor. Esed'in yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfrettiği ve Doğu Guta sakinlerini "toplumun en kötüsü" olarak nitelendirdiği duyuluyor. Ekonomik sıkıntılar içindeki insanların cami inşa etmesini eleştirerek onları "sorumsuz firavunlara" benzettiği ifade ediliyor. Bazı kayıtlarda Luna Şibl'in yardımcısı Amjad Issa'nın da araçta bulunduğu belirtiliyor. Başka bir diyalogda Şibl'in, Hizbullah'ın askeri gücüne yönelik alaycı bir ifade kullanarak "Şimdi ise sesleri çıkmıyor" dediği aktarılıyor. Esed'in de "Sakba'ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi" sözleri kayıtlarda yer alıyor.

"SADECE UTANÇ DEĞİL, TİKSİNTİ HİSSEDİYORUM"

Sızdırılan kayıtların bir bölümünde Esed ve Şibl'in, geçmişte Esed'ın elini öpen Suriyeli askerlerle alay ettikleri görülüyor. Bir başka videoda bir generalin, çok sayıda askerin önünde Esed'e "Elinizi ve ayağınızı öperim" dediği duyuluyor. Esed'in propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği, Suriye'deki duruma ilişkin "Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum" ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Şibl'in polis ve İçişleri Bakanı hakkında alaycı sözler sarf ettiği ve sosyal medyada polisle ilgili sık sık haber yapılmasını tiye aldığı belirtiliyor.

"YİYECEKLERİ YOK AMA CAMİLERE HARCIYORLAR"

Görüntülerde Luna Şibl'in, Suriye'nin önemli komutanlarından Süheyl Hasan hakkında da alaycı ifadeler kullandığı, "Ayağını Kasyun Dağı'na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor" dediği; Esed'in ise Hasan'ı "tuhaf teorilerin sahibi" olarak nitelediği aktarılıyor. Kayıtlarda Esed'in halkı hedef alarak "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" dediği de duyuluyor. Şibl'in ise askeri telsiz konuşmalarını taklit ederek Suriyelileri küçümseyici bir üslupla "nazik" olarak tanımladığı belirtiliyor. Bir diğer videoda Şibl'in, "Bizim gençler Cobar'ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı" sözleri yer alıyor. Yıkılmış sokaklarda yapılan bir araç yolculuğu sırasında Şibl'in Esed'e "İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun" dediği de görülüyor.

KENDİ SOYADIYLA BİLE DALGA GEÇMİŞ

Dikkat çeken bir diğer kesitte Esed'in kendi soyadıyla dalga geçerek "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" dediği duyuluyor. Sızdırılan görüntülerin Suriye kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı, muhabir Mahmud el-Vavi'nin paylaşımına göre kayıtların Esed'in destekçileri üzerinde bile muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığı ifade ediliyor.

Uluslararası İlişkiler, Beşşar Esed, Doğu Guta, Politika, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Çok gizli ibaresi olacak Onuda kaçarken orda unutacak yada niye kendi aleyhine bir video ortada bıraksın sende ortalığı karışırımak için lafa zarf ediyorsun son dk haber 71 42 Yanıtla
  • Mehmet Durak Mehmet Durak:
    Esedcilerin zoruna gitmiş. İnsanlıktan nasibini almamış sırf mezhebihizden dolayı pisliğe sahip çıkmaya devam ediyorsunuz. Hırsıza sahip çıktığınız gibi. 56 41 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Esad bok ye Rusya'da 55 41 Yanıtla
  • dxr89dx89h dxr89dx89h:
    Büyük adamsın esat Suriye’deki pislikleri temizlemeden gittin ya sana hakkımı helal etmiyorum 14 61 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Gelen gideni aratır 32 36 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
01:32
Türkiye’nin yanı başında kirli oyun Netanyahu planını açık açık söyledi
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.