Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Al Arabiya/Al Hadath, Rusya'ya firar eden eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile eski danışmanı Luna Şibl'e ait olduğu ileri sürülen özel ve sızdırılmış video kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde, Suriye iç savaşına ve sahadaki gelişmelere ilişkin alaycı diyaloglar, sert yorumlar ve dikkat çekici ifadeler yer aldı.

GÖRÜNTÜLER "ÇOK GİZLİ" İBARELİ ZARFIN İÇİNDEN ÇIKTI

Kanal muhabiri Mahmud el-Vavi, görüntülerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde "çok gizli" ibaresi taşıyan bir zarfın içinde bulunduğunu, zarfta ayrıca Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de yer aldığını söyledi. Videolara, 8 Aralık 2024'te bazı kişiler tarafından özellikle "Suriyelilere Esed'ın gerçek yüzünü göstermek" amacıyla ulaşıldığı aktarıldı.

YIKILMIŞ BİR CAMİYLE ALAY EDERKEN GÖRÜNTÜLENİYOR

Görüntülerde Esed ve Luna Şibl'in Doğu Guta'da araç kullanırken iç savaşın en ağır saldırılarından etkilenen bölgelerle alay ettikleri görülüyor. Esed'in yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfrettiği ve Doğu Guta sakinlerini "toplumun en kötüsü" olarak nitelendirdiği duyuluyor. Ekonomik sıkıntılar içindeki insanların cami inşa etmesini eleştirerek onları "sorumsuz firavunlara" benzettiği ifade ediliyor. Bazı kayıtlarda Luna Şibl'in yardımcısı Amjad Issa'nın da araçta bulunduğu belirtiliyor. Başka bir diyalogda Şibl'in, Hizbullah'ın askeri gücüne yönelik alaycı bir ifade kullanarak "Şimdi ise sesleri çıkmıyor" dediği aktarılıyor. Esed'in de "Sakba'ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi" sözleri kayıtlarda yer alıyor.

"SADECE UTANÇ DEĞİL, TİKSİNTİ HİSSEDİYORUM"

Sızdırılan kayıtların bir bölümünde Esed ve Şibl'in, geçmişte Esed'ın elini öpen Suriyeli askerlerle alay ettikleri görülüyor. Bir başka videoda bir generalin, çok sayıda askerin önünde Esed'e "Elinizi ve ayağınızı öperim" dediği duyuluyor. Esed'in propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği, Suriye'deki duruma ilişkin "Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum" ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Şibl'in polis ve İçişleri Bakanı hakkında alaycı sözler sarf ettiği ve sosyal medyada polisle ilgili sık sık haber yapılmasını tiye aldığı belirtiliyor.

"YİYECEKLERİ YOK AMA CAMİLERE HARCIYORLAR"

Görüntülerde Luna Şibl'in, Suriye'nin önemli komutanlarından Süheyl Hasan hakkında da alaycı ifadeler kullandığı, "Ayağını Kasyun Dağı'na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor" dediği; Esed'in ise Hasan'ı "tuhaf teorilerin sahibi" olarak nitelediği aktarılıyor. Kayıtlarda Esed'in halkı hedef alarak "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" dediği de duyuluyor. Şibl'in ise askeri telsiz konuşmalarını taklit ederek Suriyelileri küçümseyici bir üslupla "nazik" olarak tanımladığı belirtiliyor. Bir diğer videoda Şibl'in, "Bizim gençler Cobar'ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı" sözleri yer alıyor. Yıkılmış sokaklarda yapılan bir araç yolculuğu sırasında Şibl'in Esed'e "İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun" dediği de görülüyor.

KENDİ SOYADIYLA BİLE DALGA GEÇMİŞ

Dikkat çeken bir diğer kesitte Esed'in kendi soyadıyla dalga geçerek "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" dediği duyuluyor. Sızdırılan görüntülerin Suriye kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı, muhabir Mahmud el-Vavi'nin paylaşımına göre kayıtların Esed'in destekçileri üzerinde bile muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığı ifade ediliyor.