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Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı

04.02.2022 17:38

Dünyanın en yüksek güvenlikli yeri olan ABD Savunma Bakanlığı binasında bir bölgeye giren tavuk, ortalığı karıştırdı. Bakanlık görevlilerinin, yetkililere haber vermesiyle tavuk yakalandı. Tavuğu yakalayan görevlilerce yapılan açıklamada, "Bu tavuk, Pentagon'daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının etrafındaki güvenlikli bölgeye giren tavuk, yetkilileri harekete geçirdi. Tavuğun güvenlikli bölgede gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği görevlileri çağrıldı.

"ŞAKA YAPMIYORUZ"

Hayvanı bölgeden alan AWLA yetkilileri, olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Tavuğa yeniden yuva bulunacağı belirtilen açıklamada, "Bu tavuk, Pentagon'daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı

JIMMY FALLON'UN PROGRAMINDA KONUŞULDU

"Henny Penny" adı verilen tavuğun fotoğrafı sosyal medyada da hızla yayıldı. Henny Penny, kısa sürede ülke gündemine oturdu ve sunucu Jimmy Fallon'ın "The Tonight Show" programına damgasını vurdu. Fallon, programında tavuk hakkında şarkı söyledi.

Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk yakalandı

TAM OLARAK NEREDE BULUNDUĞU AÇIKLANMADI

AWLA sözcüsü Chelsea Jones ise tavuğun görüldüğü yerin bilgisini paylaşmazken, "Tam olarak nerede bulunduğunu açıklamamıza izin verilmiyor. Sadece bir güvenlik kontrol noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Tavuğun nereden geldiği ve Pentagon'a nasıl girdiği bilinmiyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Tavuk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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