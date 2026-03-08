Görüntüler İsrail'den! Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar - Son Dakika
Görüntüler İsrail'den! Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüler İsrail\'den! Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar
08.03.2026 07:06
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. gün de tüm şiddetiyle başlarken, Tel Aviv'den gelen bir görüntü büyük ses getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkenin yaşadığı yıkımın görüntülenmesini yasaklamasına rağmen cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tel Aviv'in yangın yerine döndüğü, sirenler çalarken çok sayıda aracın füze saldırılarının etkisiyle hurdaya çıktığı görüldü.

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan ve günlerdir devam eden savaş dokuzuncu gününde de tüm şiddetiyle sürerken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kentte füze saldırılarının ardından sirenlerin çaldığı ve bazı bölgelerde büyük hasar oluştuğu görüldü.

YIKIM CİDDİ BOYUTLARDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkede meydana gelen yıkımın görüntülenmesini ve yayılmasını yasakladığı yönündeki kararlara rağmen sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Tel Aviv'in bazı bölgelerinde sirenlerin çaldığı, vatandaşların panik halinde sığınaklara yöneldiği ve sokaklarda hasar gören araçların bulunduğu dikkat çekti.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Füze saldırılarının ardından bazı araçların tamamen hurdaya döndüğü görülürken, patlamaların etkisiyle çevrede yangınların çıktığı ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüntülere yansıdı. Bölgedeki acil müdahale ekiplerinin yangınlara müdahale ettiği ve hasar gören alanlarda güvenlik önlemleri aldığı da görüldü.

GERÇEKLER GİZLİ KALMIYOR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, İsrail'de yaşanan yıkımın boyutuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. İsrail yönetiminin güvenlik gerekçesiyle bazı görüntülerin yayınlanmasını sınırlamaya çalıştığı belirtilirken, buna rağmen cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler farklı platformlarda paylaşılmaya devam ediyor. Öte yandan İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgedeki gerilim her geçen saat artıyor. Füze ve hava saldırılarının devam ettiği bildirilen çatışmalarda hem askeri hem de stratejik hedeflerin vurulduğu belirtiliyor.

Ortadoğu'da savaşın giderek daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeler artarken, Tel Aviv'den gelen bu görüntüler çatışmaların siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

06:29
Görüntüler İsrail'den! Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar
