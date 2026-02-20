Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı.

Thames Valley Polisinden yapılan yazılı açıklamada da "Soruşturma kapsamında, Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda polis gözetiminde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

İSMİNİ AÇIKLAMADILAR

Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adının açıklanmayacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu davanın devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayında dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın" ifadesine yer verildi.

"KAMU GÖREVİNDE SUİSTİMAL" SORUŞTURMASI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright, şunları kaydetti: "Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya halkın büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve uygun zamanda gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."

İNFİAL YARATAN FOTOĞRAF

Doğum günü olan 19 Şubat tarihinde gözaltına alınan eski Prens Andrew'in ismi Epstein dosyasında birçok kez geçerken, yeni ortaya çıkan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Epstein belgeleri arasından çıkan fotoğrafta eski Prens Andrew'in küçük bir çocukla halının üzerinde oyun oynadığı ve göğüs şeklinde bir topun çocuğun ellerinde olduğu görülüyor.