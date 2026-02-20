Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı - Son Dakika
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
20.02.2026 09:29
İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı. Gelişme Avrupa ülkesinde deprem etkisi yaratırken, dosyadan çıkan bir fotoğraf ise sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi. Fotoğrafta Prens Andrew'in göğüs şeklinde bir topu küçük bir çocuğa doğru yolladığı görülüyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı.

Thames Valley Polisinden yapılan yazılı açıklamada da "Soruşturma kapsamında, Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda polis gözetiminde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

İSMİNİ AÇIKLAMADILAR

Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adının açıklanmayacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu davanın devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayında dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın" ifadesine yer verildi.

"KAMU GÖREVİNDE SUİSTİMAL" SORUŞTURMASI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright, şunları kaydetti: "Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya halkın büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve uygun zamanda gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."

Gözaltına alınan Prens Andrew'i yakacak fotoğraf

İNFİAL YARATAN FOTOĞRAF

Doğum günü olan 19 Şubat tarihinde gözaltına alınan eski Prens Andrew'in ismi Epstein dosyasında birçok kez geçerken, yeni ortaya çıkan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Gözaltına alınan Prens Andrew'i yakacak fotoğraf

Epstein belgeleri arasından çıkan fotoğrafta eski Prens Andrew'in küçük bir çocukla halının üzerinde oyun oynadığı ve göğüs şeklinde bir topun çocuğun ellerinde olduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı. Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı. Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı. Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti. Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Son Dakika Dünya Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı - Son Dakika
