Güney Afrika, İsrail\'i Soykırımla Suçladı

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(ANKARA) - Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de Hamas ile girdiği çatışmada soykırım yaptığına dair "kanıtlar" içeren 750 sayfalık bir dosyayı Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sunduğunu açıkladı.

Güney Afrika hükümeti, 750 sayfalık dosyanın Batı Kudüs'ün Gazze'de soykırım sözleşmesini ihlal ettiğine dair kanıtlar içerdiğini bildirdi. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, 750 sayfayı aşan anma belgesinin yanı sıra toplam 4 bin sayfayı aşan ekleri, dün UAD'ye sunduğu belirtildi. Bakanlık, İsrail hükümetinin "Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesine yol açarak ve onları çeşitli yıkıcı silahlarla fiziksel olarak öldürerek" soykırım sözleşmesini ihlal ettiğine dair kanıt sağladığını belirtti. Ayrıca Bakanlık, "Bu anma töreni, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmesini yoğunlaştırdığı ve şimdi de Lübnan'da benzer bir yıkım yolunu izlemeye niyetli göründüğü bir zamanda gerçekleşiyor" ifadelerini de kullandı.

Güney Afrika, İsrail'in saldırılarının "soykırım niteliğinde" olduğunu ileri sürdü

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısından sonra İsrail, Gazze'ye yönelik peşi sıra saldırılar gerçekleştirmişti. Çatışmaların üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) operasyonlarında 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, Filistinli sağlık yetkililerine göre, yaklaşık 97 bin kişi de yaralanmıştı. Güney Afrika, İsrail'in bu saldırılarının "soykırım niteliğinde" olduğunu iddia ederek, aralık ayında Lahey merkezli UAD'de dava açmıştı. UAD temmuz ayında, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan etmişti.

Bağımsız insan hakları uzmanlarına göre, IDF o zamandan bu yana Gazze'deki sivillere ve doğal kaynaklarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi.

IDF ise, Hamas'ın Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını savunarak savaş suçu işlediği iddialarını reddetti.

Güney Afrika, İsrail'i mahkeme kararlarını hiçe saymakla suçluyor

Filistin'in bağımsızlığının uzun süredir destekçisi olan Güney Afrika, İsrail'i mahkeme kararlarını hiçe saymakla ve "kitlesel ölüm ve zorla yerinden etme yoluyla Gazze'yi insansızlaştırmayı" amaçlamakla suçluyor. Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada, "Filistinlilerin emperyalizme, İsrail Apartheid'ına ve yerleşimci sömürgeciliğine karşı mücadelesi, Filistin halkının günlük gerçekliğidir" ifadelerine yer verildi. Güney Afrika, İsrail hükümetine karşı açtı davanın amacının "öncelikle İsrail'i Birleşmiş Milletler tarafından bu amaçla kurulan kurumlarda sorumlu tutarak Filistin'deki soykırımı barışçıl bir şekilde durdurmak" olduğunu belirtti.

Öte yandan, aralarında Bolivya, Şili, Kolombiya, Filistin, Türkiye, İspanya ve Meksika'nın da bulunduğu çok sayıda ülke Güney Afrika'nın İsrail hükümetine karşı açtığı davaya katılmak için başvuruda bulundu.